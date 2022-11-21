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تكنولوجيا وعلوم
كيف تفتح "آيفون" بصوتك فقط؟
Lebanon 24
21-11-2022
|
02:00
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تتيح شركة "أبل"، إمكانية فتح قفل جهاز "الآيفون" باستخدام صوتك فقط، وذلك في iOS 14.6 والإصدارات الأحدث.
ولعدة سنوات حتى الآن، تضمن نظام تشغيل iOS للأجهزة المحمولة من أبل، ميزة التحكم الصوتي، التي تمكن المستخدمين من التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف النظام، باستخدام صوتهم فقط.
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وحتى وقت قريب، كان أحد قيود التحكم الصوتي هو أنه لن يعمل إذا تم قفل الآيفون الخاص بك. ومع ذلك، في iOS 14.6 والإصدارات الأحدث، أصبح من الممكن استخدام صوتك لإدخال رمز المرور وإلغاء قفل الهاتف.
كيفية فتح جهاز آيفون باستخدام التحكم الصوتي؟
توجه إلى الإعدادات "Settings" في الهاتف.
اختر "إمكانية الوصول" (Accessibility).
انقر على "Physical and Motor"، وفعّل "التحكم الصوتي" (Voice Control).
الآن قم بقفل بجهاز الآيفون باستخدام الزر الجانبي.
وانقر على شاشة الهاتف لتعيد تشغيله، ثم قل "Go Home" لإلغاء قفل آيفون باستخدام وجهك "Face ID" أو باستخدام صوتك، بالقول "اضغط 1"، على سبيل المثال، ليتم الضغط أوتوماتيكيا على الرقم، لإدخال الرمز وفتح الهاتف.
يشار إلى أن نفس ميزة إمكانية الوصول في التحكم الصوتي تعمل أيضا مع أجهزة الآيباد.
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