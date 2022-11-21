كيف تفتح "آيفون" بصوتك فقط؟

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تتيح شركة "أبل"، إمكانية فتح قفل جهاز "الآيفون" باستخدام صوتك فقط، وذلك في iOS 14.6 والإصدارات الأحدث.ولعدة سنوات حتى الآن، تضمن نظام تشغيل iOS للأجهزة المحمولة من أبل، ميزة التحكم الصوتي، التي تمكن المستخدمين من التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف النظام، باستخدام صوتهم فقط.وحتى وقت قريب، كان أحد قيود التحكم الصوتي هو أنه لن يعمل إذا تم قفل الآيفون الخاص بك. ومع ذلك، في iOS 14.6 والإصدارات الأحدث، أصبح من الممكن استخدام صوتك لإدخال رمز المرور وإلغاء قفل الهاتف.كيفية فتح جهاز آيفون باستخدام التحكم الصوتي؟توجه إلى الإعدادات "Settings" في الهاتف.اختر "إمكانية الوصول" (Accessibility).