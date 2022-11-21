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تكنولوجيا وعلوم

كم تزن الأرض؟.. وحدة قياس جديدة تجيب على السؤال الصعب

Lebanon 24
21-11-2022 | 14:00
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أدخل علماء دوليون وحدات جديدة لقياس أكبر وأصغر الأشياء في العالم، وبموجب هذه القياسات أصبح للأرض وحدة قياسية جديدة هي "الرونا غرام".

ووافق العلماء المشاركون في الاجتماع الـ27 للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس على إدخال وحدات ronna و quetta و ronto و quecto للنظام الدولي للوحدات (SI).
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وتقول فرانس برس إنها المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود التي يتم فيها إضافة بادئات قياسية جديدة إلى النظام الدولي للوحدات، وهو نظام وحدات القياس الذي يستخدم في كل غالبية بلدان العالم.

وقد أدت الحاجة العلمية إلى زيادة عدد البادئات، وكانت آخر مرة تم فيها إدخال وحدات جديدة، عام 1991، عندما أراد كيميائيون التعبير عن كميات جزيئية ضخمة فتمت إضافة "زيتا" و"يوتا".

واتفقت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، بعد اجتماع في قصر فرساي القريب من العاصمة الفرنسية، باريس، انتهت أعماله الجمعة الماضية، على تمرير الوحدات الجديدة التي تجعل من السهل التعبير عن كميات كبيرة وصغيرة.


ووفقا للإضافات، فإن الرونتو جزء من الرونا، أي 0.000000000000000000000000001 

وتم ادخال وحدة "الكيتا" وهي واحد متبوع بـ30 صفرا. و"الكويكتو" هو جزء من الكيتا.
المصدر: الحرة
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