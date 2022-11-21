21
o
بيروت
21
o
طرابلس
-2
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
كم تزن الأرض؟.. وحدة قياس جديدة تجيب على السؤال الصعب
Lebanon 24
21-11-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدخل علماء دوليون وحدات جديدة لقياس أكبر وأصغر الأشياء في العالم، وبموجب هذه القياسات أصبح للأرض وحدة قياسية جديدة هي "الرونا غرام".
ووافق العلماء المشاركون في الاجتماع الـ27 للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس على إدخال وحدات ronna و quetta و ronto و quecto للنظام الدولي للوحدات (SI).
Advertisement
وتقول فرانس برس إنها المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود التي يتم فيها إضافة بادئات قياسية جديدة إلى النظام الدولي للوحدات، وهو نظام وحدات القياس الذي يستخدم في كل غالبية بلدان العالم.
وقد أدت الحاجة العلمية إلى زيادة عدد البادئات، وكانت آخر مرة تم فيها إدخال وحدات جديدة، عام 1991، عندما أراد كيميائيون التعبير عن كميات جزيئية ضخمة فتمت إضافة "زيتا" و"يوتا".
واتفقت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، بعد اجتماع في قصر فرساي القريب من العاصمة الفرنسية، باريس، انتهت أعماله الجمعة الماضية، على تمرير الوحدات الجديدة التي تجعل من السهل التعبير عن كميات كبيرة وصغيرة.
ووفقا للإضافات، فإن الرونتو جزء من الرونا، أي 0.000000000000000000000000001
وتم ادخال وحدة "الكيتا" وهي واحد متبوع بـ30 صفرا. و"الكويكتو" هو جزء من الكيتا.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
Lebanon 24
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
06:00 | 2022-11-21
21/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
11:26 | 2022-11-21
21/11/2022 11:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
Lebanon 24
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
13:40 | 2022-11-21
21/11/2022 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
07:00 | 2022-11-21
21/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من وهاب عن فرنجية.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من وهاب عن فرنجية.. ما الذي كشفه؟
03:34 | 2022-11-21
21/11/2022 03:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:39 | 2022-11-21
بعد ترامب.. "تويتر" يعيد تفعيل حساب سيناتورة يمينية متطرفة!
16:00 | 2022-11-21
5 حيل مفيدة لمايكروسوفت "تيمز".. ما هي؟
08:00 | 2022-11-21
"العالم" يقرر إيقاف "الثواني الكبيسة" بحلول عام 2035
05:00 | 2022-11-21
لن تصدق.. هناك من سيعمل ويعيش على القمر بهذا التاريخ!
02:00 | 2022-11-21
انهيار كبير يهدد "تويتر" خلال كأس العالم!
02:00 | 2022-11-21
كيف تفتح "آيفون" بصوتك فقط؟
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
22/11/2022 01:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
22/11/2022 01:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
22/11/2022 01:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact