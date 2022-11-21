5 حيل مفيدة لمايكروسوفت "تيمز".. ما هي؟

يعد مايكروسوفت تيمز، أحد أكثر التطبيقات شيوعاً لإدارة الفرق والمشاريع، وقد تم إعداده خصيصاً للاستخدام من قبل شركات الأعمال والمؤسسات.

وفي ما يلي بعض النصائح والحيل المفيدة لتحسين انتاجيتك وتوفير الوقت عند استخدام مايكروسوفت تيمز، بحسب ما أوردت صحيفة انديان إكسبرس:

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تخصيص تنبيهات الإخطار

إذا وجدت نفسك مغموراً بالإشعارات أو أردت ببساطة الانتباه إلى دردشة معينة وتريد تجنب التشتت، فقد ترغب في تخصيص تنبيهات الإشعارات لسطح المكتب وإشعارات النشاط.

للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق، والنقر فوق علامة التبويب "الإشعارات" وتحت "الفرق والقنوات"، حدد الخيار "مخصص".

بمجرد الانتهاء من ذلك، ستتمكن من تخصيص إشعارات الدردشات والاجتماعات والأشخاص والتنبيهات الأخرى مثل النصائح والمطالبات وفقاً لتفضيلاتك.

نسخ الاجتماعات

يحتوي مايكروسوفت تيمز على ميزة النسخ المباشر التي يمكن استخدامها إذا فاتك اجتماع. أيضاً، بمجرد أن يصبح تسجيل الاجتماع جاهزاً، يمكن للمستخدمين النقر فوق علامة الحذف ومشاهدة فيديو الاجتماع في مايكروسوفت ستريم.

بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق علامة الحذف التي تنبثق وسترى خيار "تحديث تفاصيل الفيديو". هنا، انقر فوق "لغة الفيديو"، واختر خيار "إنشاء ملف تسمية توضيحية تلقائياً" وانقر فوق تحديث. في ذلك الوقت سيتمكن من تنزيل النسخة الصوتية للاجتماع بالكامل.

تفعيل وضع الضيف

بينما تعد مايكروسوفت تيمز أداة تعاون رائعة إذا كنت تعمل في نفس الشركة، فأنت بحاجة أحياناً إلى العمل مع أشخاص من خارج مؤسستك. لحسن الحظ، يأتي التطبيق مزوداً بميزة "وصول الضيف" التي تتيح لك دعوة مستخدمين ليسوا جزءاً من فريقك أو شركتك.

لتمكين الميزة، سيتعين عليك التوجه إلى مركز إدارة مايكروسوفت تيمز، والانتقال إلى "إعدادات على مستوى المؤسسة" وتحديد خيار "وصول الضيف". هنا، قم بتشغيل مفتاح التبديل "السماح بوصول الضيف في تيمز".

استخدم الاستطلاعات

على غرار واتساب وتيليغرام، تتيح مايكروسوفت تيمز للمستخدمين أيضاً إجراء استطلاع. تتوفر الميزة على حساب شخصي فقط، ويمكن العثور على الميزة أسفل المربع حيث تكتب الرسالة.

كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة الاقتراع وعلى اللوحة التي تفتح، اكتب أسئلة الاستطلاع وأدخل الإجابات. يسمح الاستطلاع بما يصل إلى ستة إجابات ويتيح للمستخدمين أيضاً تحديد خيارات متعددة.



قم بإخفاء وإلغاء إخفاء القنوات والفرق بسرعة

إذا كنت جزءاً من قنوات وفرق مختلفة، فقد ترغب في إخفاء قنوات أو فرق معينة ليست مهمة. لإخفاء قناة أو فريق، انقر على قائمة النقاط الثلاث الموجودة على يمين القناة أو اسم الفريق وانقر على خيار "إخفاء" من القائمة المنبثقة.

إذا كنت تريد إظهار فريق أو قناة مخفية مسبقاً، فما عليك سوى إلقاء نظرة على قائمة القنوات الموجودة أسفل اسم الفريق. في نهاية القائمة، ستجد رابطاً يوضح عدد القنوات التي قمت بإخفائها في الوقت الحالي. اضغط عليها لفتح قائمة القنوات المخفية. الآن، حدد القناة التي تريد إظهارها وانقر على خيار "إظهار" على الجانب الأيمن.