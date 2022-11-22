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تكنولوجيا وعلوم

بعد الموت.. "التسميد البشري" يمنح البيئة حياة جديدة

Lebanon 24
22-11-2022 | 02:00
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أصبحت ولاية كاليفورنيا مؤخراً خامس ولاية أميركية تقوم بعملية التسميد البشري، والتي يتم من خلالها تحويل بقايا الشخص إلى تربة قابلة للاستخدام.

وتمت الموافقة على الإجراء أيضا في كولورادو وأوريجون وفيرمونت وواشنطن؛ ويمكن أن تتبعهم نيويورك.
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كيف تتم العملية؟

عند حدوث الوفاة، تنظم شركة " Recompose" مراسم الجنازة. ويتم وضع الجسم في وعاء مصمم خصيصا ومحاطا بالمواد الطبيعية، مثل رقائق الخشب والبرسيم.

ومن خلال التحكم في نسبة الكربون والنيتروجين والأوكسجين والرطوبة، يخلق التسميد البشري بيئة مثالية للميكروبات والبكتيريا المفيدة.
 
ويتم مساعدة هذه الميكروبات بخطوات ميكانيكية للمساعدة في إكمال عملية التحول داخل تربة، ويمكن لأحياء المتوفى بعد ذلك أخذ النتيجة بأكملها، أو جزء منها، لاستخدامها في حديقة المنزل.

التكاليف

وتبلغ تكاليف العملية 7000 دولار، وهذا بشكل عام أغلى من الحرق المباشر للجثث، لكنه أرخص من الدفن.

من جانبها، تقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Recompose كاترينا سبيد: التسميد البشري يوفر حوالي 1.2 طن متري من الكربون مقارنة بالدفن التقليدي أو حرق الجثث.

وأضافت: "مئات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 49 عاما، سجلوا معنا، وأعتقد أن القاسم المشترك هو أزمة المناخ وحالة البيئة بشكل عام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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