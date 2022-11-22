Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أفضل هواتف أندرويد.. Vivo تطلق أحد أجمل الهواتف وأكثرها تطوراً (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1013038-638046986567111586.jpg
Doc-P-1013038-638046986567111586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد Vivo لإطلاق هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم أنيق جدا ومواصفات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

وقد حصل الهاتف الجديد على هيكل يدخل في تركيبه البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للدمات والخدوش، وحصلت الواجهة الخلفية على تصميم أنيق مميز جدا، كما جاء الهيكل بحماية من الماء والغبار وفق معيار IP68.
Advertisement

أما شاشة الهاتف فأتت من نوع LTPO4 AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، تردها 144 هيرتزا، معدل سطوعها 517 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.


ويضمن الاداء الممتاز للجهاز نظام تشغيل Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وحصلت كاميرته الأساسية على 4 عدسات بدقة (64+50+50+48) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.


وزودته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-11-22
02:12 | 2022-11-22
02:00 | 2022-11-22
23:00 | 2022-11-21
16:39 | 2022-11-21
16:00 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website