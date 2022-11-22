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تكنولوجيا وعلوم
"تويوتا" تطلق رباعية دفع متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إليها
Lebanon 24
22-11-2022
|
11:00
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كشفت تويوتا عن سيارة Innova الجديدة التي صممتها لتكون رباعية دفع عائلية كبيرة ومتطورة بنفس الوقت.
حصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بسيارات Innova السابقة إذ زودت بمصابيح أحدث تعمل بتقنيات LED، وأدخلت بعض الإضافات على أشكال ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية في هيكلها.
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ولتكون سيارة عائلية بامتياز حصلت المركبة على 3 صفوف من المقاعد، وجهزت بأنظمة تكييف ممتازة تضمن توزيعا ممتازا للهواء داخل القمرة، وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 179 سم، كما حصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 185 ملم، وعلى عجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنشا.
وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وعلى وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام Toyota Safety Sense 3.0 الذي يتضمن نظام تثبيت السرعة التكيفي والفرملة التلقائية وأنظمة الحفاظ على المسار.
وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا، وحصل ركاب الصف الثاني من المقاعد على شاشتين لمسيتين بمقاس 10 بواصات لكل واحدة، كما زودت السيارة بحساست للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرح منها نسخ بمحركات توربينية 2.0 ليتر وعزم 174 حصانا، ونسخ بمحركات هجينة اقتصادية توفر عزما يعادل 185 حصانا، وستبدأ أسعار هذه المركبات من 26 ألف دولار تقريبا.
(روسيا اليوم)
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