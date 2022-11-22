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تكنولوجيا وعلوم

مركبة "أوريون" التابعة لـ"ناسا" تستكمل التحليق عن قرب فوق سطح القمر

Lebanon 24
22-11-2022 | 14:00
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استكملت مركبة "أوريون" الفضائية التابعة لوكالة "ناسا" بنجاح إحدى المناورات الرئيسية في رحلتها غير المأهولة بالبشر، ضمن برنامج "آرتيمس-1"، وهو التحليق عن قرب فوق سطح القمر.
وحلقت المركبة فوق سطح القمر على ارتفاع 130 كم من سطحه، لتستكمل خطوة رئيسية في مهمة "ناسا" لإعادة رواد الفضاء إلى القمر بعد غياب سنوات، وفقا لبيان من وكالة "ناسا".
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وقامت مركبة "أوريون" بهذه الخطوة من أجل إجراء اختبار حاسم لنظام الدفع لديها، إذ نفذت 4 حروق لتصحيح المسار في طريقها إلى القمر.
ونجحت "أوريون" في تنفيذ عملية حرق الطيران التي تعمل بالطاقة الصادرة، مع إطلاقها محرك نظام المناورة المداري لمدة دقيقتين و30 ثانية، من أجل تسريعها بسرعة تزيد عن 580 ميلا في الساعة.
وفي وقت الحرق، كانت مركبة "أوريون" على ارتفاع حوالي 530 كيلو متر فوق القمر، لكن مراقبي الطيران لم يعرفوا ما إذا كان قد اكتمل بنجاح، حتى ظهرت الكبسولة من خلف القمر.
وأضاف بيان "ناسا" أنه "بعد فترة وجيزة من الحرق، مرت "أوريون" على ارتفاع 130 كم فوق سطح القمر، حيث كانت تسير بسرعة 5102 ميلا في الساعة، وفي وقت التحليق فوق القمر، كانت "أوريون" تبعد عن الأرض أكثر من 230 ألف ميل".

وتعد مهمة "آرتيمس-1" غير المأهولة هي خطوة أساسية نحو هدف "ناسا"، المتمثل في إجراء رحلات قمرية مأهولة لمركبة "أوريون" الفضائية، التي من المقرر إطلاق أولها، "آرتيمس-2" في عام 2024.
ومن المتوقع أن تكون "آرتيمس-2" أول مهمة مأهولة إلى القمر، منذ رحلة "أبوللو 17"، التي جرت عام 1972، وهي آخر مرة هبط فيها الناس على سطح القمر.
وبعد اقترابها من سطح القمر، أمس الاثنين، سستبقى مركبة "أوريون" في هذا المدار لمدة أسبوع تقريبا لاختبار أنظمة مختلفة، بما في ذلك التوجيه والملاحة والاتصال والطاقة والتحكم الحراري.
ومن المقرر أن تعود المركبة الفضائية إلى الأرض في 11 كانون الأول المقبل.
 
 
(سبوتنيك)
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