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تكنولوجيا وعلوم

بعد تسريح موظفين... هل تتزايد الأعطال والمشاكل في "تويتر"؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:00
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يعيش موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على وقع تحولات كبرى، منذ شرائه من قبل الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وسط مخاوف من أن يؤدي تسريح عدد كبير من الموظفين إلى زيادة الثغرات والأعطال.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإنه ثمة من يخشى أن يؤدي نقص الموظفين إلى تفاقم المشاكل، وربما تتوقف المنصة عن العمل، حتى إنه ثمة من تداول وسما (هاشتاغ) #RIPTwitter، في إشارة إلى أن "تويتر قد مات".
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وذكر المصدر، أنه من الوارد أن تحصل المشاكل في عمل تويتر، لأن الفرق المسؤولة عن حلها، لم تعد في وظائفها، وبالتالي، فإن المستخدمين قد يلاحظون هذا الأمر في الفترة المقبلة.

 
(سكاي نيوز)
 
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