Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

3 اتجاهات تكنولوجية كبيرة متوقعة في الـ2023... ما هي؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1014285-638050021648472156.jpg
Doc-P-1014285-638050021648472156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في كل عام تسعى الكثير من الشركات إلى إضافة المزيد من التحديثات والإصدارات لأجهزتها المختلفة، ومن المنطقي أن تظهر اتجاهات تكنولوجيا جديدة في عام 2023 الذي بات على الأبواب.


فيما يلي ثلاثة اتجاهات تكنولوجية كبيرة جديدة في عام 2023، بحسب تقرير نشره موقع "زد نت" الإلكتروني:
Advertisement

- الهواتف القابلة للطي:

كانت الهواتف الذكية القابلة للطي موجودة منذ فترة، لكنها تظل جزءاً صغيراً من السوق ككل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه، مع زيادة في إنتاج أجهزة الهواتف القابلة للطي بشكل أكبر في العام المقبل، وخاصة مع ازدياد الرغبة للمستهلكين باقتناء هذا النوع من الهواتف.


- الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس:

تنفق شركات التكنولوجيا الكثير من الأموال على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع والمعزز والميتافيرس، وخاصة مع تقدم هذه التقنيات بعدما بدأت تقنية سماعات الرأس في الانتشار وأصبح استخدام برامجها أكثر سهولة.
لكن المشكلة الأكبر هي أن اهتمام المستهلك وثقته لا يزال منخفضاً في هذا المجال، لذا يعتبر بناء ثقة المستهلك وشرح سبب رغبة الناس في اقتناء هذه التقنية، أولوية عالية لازدهار هذا النوع من التكنولوجيا.
 
- الحوسبة المحيطية

الحوسبة المحيطية، مفهوم ثوري جديد ينتقل بالإنسان إلى حقبة جديدة في تعامله مع أشكال التقنية كافة، من أجهزة كمبيوتر، وهواتف، وأنظمة وبرامج، ومعدات إلكترونية، تنخرط جميعها في مزيج واحد من التقنيات التي ستنتشر كالهواء المحيط، فتشعر بوجود الإنسان وتدرك احتياجاته وتقوم بتنفيذها، حتى ينتهي عصر الاستخدام المتعمد من جانب الإنسان لهذه الأجهزة والتقنيات، وينطلق عصر الفائدة التلقائية الذي يعتمد على الإدراك المتبادل بين الإنسان والتكنولوجيا، والذي سيجعل الإنسان يستخدم الأجهزة بشكل تلقائي وبلا وعي.

3 اتجاهات تكنولوجية متوقعة في عام 2023

المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-11-26
05:00 | 2022-11-26
02:00 | 2022-11-26
16:00 | 2022-11-25
14:00 | 2022-11-25
11:00 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website