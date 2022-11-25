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تكنولوجيا وعلوم
3 اتجاهات تكنولوجية كبيرة متوقعة في الـ2023... ما هي؟
Lebanon 24
25-11-2022
|
23:00
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في كل عام تسعى الكثير من الشركات إلى إضافة المزيد من التحديثات والإصدارات لأجهزتها المختلفة، ومن المنطقي أن تظهر اتجاهات تكنولوجيا جديدة في عام 2023 الذي بات على الأبواب.
فيما يلي ثلاثة اتجاهات تكنولوجية كبيرة جديدة في عام 2023، بحسب تقرير نشره موقع "زد نت" الإلكتروني:
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- الهواتف القابلة للطي:
كانت الهواتف الذكية القابلة للطي موجودة منذ فترة، لكنها تظل جزءاً صغيراً من السوق ككل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه، مع زيادة في إنتاج أجهزة الهواتف القابلة للطي بشكل أكبر في العام المقبل، وخاصة مع ازدياد الرغبة للمستهلكين باقتناء هذا النوع من الهواتف.
- الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس:
تنفق شركات التكنولوجيا الكثير من الأموال على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع والمعزز والميتافيرس، وخاصة مع تقدم هذه التقنيات بعدما بدأت تقنية سماعات الرأس في الانتشار وأصبح استخدام برامجها أكثر سهولة.
لكن المشكلة الأكبر هي أن اهتمام المستهلك وثقته لا يزال منخفضاً في هذا المجال، لذا يعتبر بناء ثقة المستهلك وشرح سبب رغبة الناس في اقتناء هذه التقنية، أولوية عالية لازدهار هذا النوع من التكنولوجيا.
- الحوسبة المحيطية
الحوسبة المحيطية، مفهوم ثوري جديد ينتقل بالإنسان إلى حقبة جديدة في تعامله مع أشكال التقنية كافة، من أجهزة كمبيوتر، وهواتف، وأنظمة وبرامج، ومعدات إلكترونية، تنخرط جميعها في مزيج واحد من التقنيات التي ستنتشر كالهواء المحيط، فتشعر بوجود الإنسان وتدرك احتياجاته وتقوم بتنفيذها، حتى ينتهي عصر الاستخدام المتعمد من جانب الإنسان لهذه الأجهزة والتقنيات، وينطلق عصر الفائدة التلقائية الذي يعتمد على الإدراك المتبادل بين الإنسان والتكنولوجيا، والذي سيجعل الإنسان يستخدم الأجهزة بشكل تلقائي وبلا وعي.
3 اتجاهات تكنولوجية متوقعة في عام 2023
المصدر: 24.ae
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