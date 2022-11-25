3 اتجاهات تكنولوجية كبيرة متوقعة في الـ2023... ما هي؟

Advertisement

في كل عام تسعى الكثير من الشركات إلى إضافة المزيد من التحديثات والإصدارات لأجهزتها المختلفة، ومن المنطقي أن تظهر اتجاهات تكنولوجيا جديدة في عام 2023 الذي بات على الأبواب.فيما يلي ثلاثة اتجاهات تكنولوجية كبيرة جديدة في عام 2023، بحسب تقرير نشره موقع "زد نت" الإلكتروني:- الهواتف القابلة للطي:كانت الهواتف الذكية القابلة للطي موجودة منذ فترة، لكنها تظل جزءاً صغيراً من السوق ككل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه، مع زيادة في إنتاج أجهزة الهواتف القابلة للطي بشكل أكبر في العام المقبل، وخاصة مع ازدياد الرغبة للمستهلكين باقتناء هذا النوع من الهواتف.- الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس:تنفق شركات التكنولوجيا الكثير من الأموال على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع والمعزز والميتافيرس، وخاصة مع تقدم هذه التقنيات بعدما بدأت تقنية سماعات الرأس في الانتشار وأصبح استخدام برامجها أكثر سهولة.لكن المشكلة الأكبر هي أن اهتمام المستهلك وثقته لا يزال منخفضاً في هذا المجال، لذا يعتبر بناء ثقة المستهلك وشرح سبب رغبة الناس في اقتناء هذه التقنية، أولوية عالية لازدهار هذا النوع من التكنولوجيا.