20
o
بيروت
19
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تسريبات تكشف تعديلا قادماً في "آيفون 15".. ما هو؟
Lebanon 24
26-11-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تسريبات تقنية حديثة، عن عزم شركة "أبل" الأميركية إحداث تغيير جذري في تصميم "آيفون 15" القادم في 2023.
ووفق التسريبات، فإن "أبل" تعمل على استبدال أزرار الصوت في "آيفون 15 برو"، بأخرى تعمل باللمس والاهتزاز.
Advertisement
كذلك قالت التسريبات التي نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية، أن "أبل" قد تضيف شريحة جديدة للهاتف، تتولى مهمة إدارة أزرار اللمس هذه.
ويتطلب هذا التعديل الجذري برامج تشغيل إضافية لمحرك اللمس، علما أن أزرار اللمس ستحسّن مقاومة الماء، وتقللّ تآكل الجهاز عن طريق الحدّ من الأجزاء المتحركة.
واستبعدت التسريبات أن يدمج التغيير في طرازات "آيفون 15" العادية، ولكنه سيكون محصورا بالطراز "15 برو" فقط، والذي سيكون الأغلى.
جدير بالذكر أن شركة "أبل" لم تعلّق على هذه التسريبات أو تؤكد صحة المعلومات التي أوردتها.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان قريباً؟
Lebanon 24
بشأن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان قريباً؟
14:00 | 2022-11-25
25/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
Lebanon 24
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
09:00 | 2022-11-25
25/11/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة ضخمة تطالُ منطقة لبنانيّة.. أين سكانها؟
Lebanon 24
سرقة ضخمة تطالُ منطقة لبنانيّة.. أين سكانها؟
15:39 | 2022-11-25
25/11/2022 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت سلبه حياته.. نائبٌ لبناني يخسر شقيقه (صورة)
Lebanon 24
الموت سلبه حياته.. نائبٌ لبناني يخسر شقيقه (صورة)
15:43 | 2022-11-25
25/11/2022 03:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة الطائرات في مطار بيروت تتوقّف.. ما القصّة؟
Lebanon 24
حركة الطائرات في مطار بيروت تتوقّف.. ما القصّة؟
12:44 | 2022-11-25
25/11/2022 12:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-11-26
ماسك يفاجئ الجميع بعلامات توثيق جديدة على "تويتر"
05:00 | 2022-11-26
مركبة "ناسا" الفضائية تلتقط صوراً رائعة للحفر المتناثرة على سطح القمر
23:00 | 2022-11-25
3 اتجاهات تكنولوجية كبيرة متوقعة في الـ2023... ما هي؟
16:00 | 2022-11-25
Vivo تحضر لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد
14:00 | 2022-11-25
سيارة متطوّرة... تعرفوا إلى ميزات "Voyah Free"
11:00 | 2022-11-25
كم بلغت خسائر "HP" بعد مغادرة روسيا؟
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
26/11/2022 15:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
26/11/2022 15:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
26/11/2022 15:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact