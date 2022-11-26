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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف تعديلا قادماً في "آيفون 15".. ما هو؟

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:00
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كشفت تسريبات تقنية حديثة، عن عزم شركة "أبل" الأميركية إحداث تغيير جذري في تصميم "آيفون 15" القادم في 2023.

ووفق التسريبات، فإن "أبل" تعمل على استبدال أزرار الصوت في "آيفون 15 برو"، بأخرى تعمل باللمس والاهتزاز.
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كذلك قالت التسريبات التي نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية، أن "أبل" قد تضيف شريحة جديدة للهاتف، تتولى مهمة إدارة أزرار اللمس هذه.


ويتطلب هذا التعديل الجذري برامج تشغيل إضافية لمحرك اللمس، علما أن أزرار اللمس ستحسّن مقاومة الماء، وتقللّ تآكل الجهاز عن طريق الحدّ من الأجزاء المتحركة.


واستبعدت التسريبات أن يدمج التغيير في طرازات "آيفون 15" العادية، ولكنه سيكون محصورا بالطراز "15 برو" فقط، والذي سيكون الأغلى.

جدير بالذكر أن شركة "أبل" لم تعلّق على هذه التسريبات أو تؤكد صحة المعلومات التي أوردتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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