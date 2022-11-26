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تكنولوجيا وعلوم

مركبة "ناسا" الفضائية تلتقط صوراً رائعة للحفر المتناثرة على سطح القمر

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:00
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فقدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الاتصال بالمركبة الفضائية "أوريون" بشكل غير متوقع، الأربعاء، تاركة الفرق الأرضية بدون أي صور لمدة 47 دقيقة.

وفقد الاتصال في الساعة 1:09 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وعملت الفرق التابعة لـ"ناسا" على حل المشكلة، دون أن يتم تحديد سبب الخلل الذي وقع بعد.
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والتقطت المركبة قبل انقطاع الاتصال صوراً رائعة للحفر المتناثرة على سطح القمر، وهي على ارتفاع 130 كيلو متر فوقها، حيث كانت تتحرك بسرعة 8210 كيلومترا في الساعة تقريبا، وتبعد عن الأرض 370149 كيلومترا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 



ومن المقرر أن تبقى "أوريون" على مدار حول القمر للأسبوع المقبل، ثم تعود إلى الأرض في الأول من ديسمبر، لتهبط في المحيط الهادئ قبالة ساحل سان دييغو.


صور ساحرة

على الرغم من التقاطها باللونين الأبيض والأسود، تعرض المجموعة الجديدة من الصور تفاصيل مذهلة لسطح القمر المليء بالفوهات.
والتقطت الصور التقطت من المركبة التابعة لمهمة "أرتيميس 1"، بكاميرا مثبتة على جناح المصفوفة الشمسية للمركبة.
 
 
وتوقع المهندسون أن يفقدوا الاتصال بالمركبة الفضائية أثناء مرورها خلف القمر لمدة 34 دقيقة، لكن فقد الاتصال يوم الأربعاء كان غير متوقع وحدث مرتين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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