ماسك يفاجئ الجميع بعلامات توثيق جديدة على "تويتر"

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" أن موقع التواصل الاجتماعي، سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن أوقف هذا الأسبوع طرح علامة التوثيق الزرقاء.

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وقال ماسك في تغريدة: "علامة توثيق ذهبية للشركات ورمادية للحكومات وزرقاء للأفراد (سواء كانوا مشاهير أم لا)".



وأكد ماسك أنه سيتم التحقق يدوياً من كافة الحسابات الموثقة قبل تفعيل العلامة، بحسب وكالة "رويترز".





وأضاف في تغريدة أخرى: "يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المنظمة"، مشيرا إلى أنه سيقدم شرحا أكثر تفصيلا في الأسبوع المقبل.