Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" تختبر الحالات الصوتية لنظام iOS

Lebanon 24
26-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1014487-638050713661111221.jpg
Doc-P-1014487-638050713661111221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت خدمة التراسل الفوري "واتساب" باختبار إمكانية نشر الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة في نظام iOS، وذلك بعد البدء باختبارها في نظام "أندرويد" في وقت سابق.


وأفاد موقع WABetaInfo، المتخصص برصد الميزات التجريبية في تطبيق التراسل التابع لشركة ميتا، بأن واتساب بدأت الآن باختبار الميزة في نظام iOS، بعد إطلاق ميزة معاينة الروابط للروابط التي تُشارك ضمن تحديثات الحالة.
Advertisement


وكانت واتساب قد بدأت اختبار ميزة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة لنظام "أندرويد" التابع لشركة غوغل في شهر أيلول الماضي، وذلك مع الإصدار 2.22.21.5 من التطبيق.
 
ولا تزال الميزة تحت التطوير لنظام أندرويد، ولكن الخدمة بدأت بتوسعة الاختبار ليشمل الآن نظام iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية من شركة آبل.
 
ونشر الموقع لقطة شاشة للميزة، التي تظهر أنه حين نشْرِ تحديثٍ للحالة، فإن رمز الميكرفون سيظهر أسفل الشاشة لتمكين المستخدم من نشر رسالة صوتية مدتها 30 ثانية، إلى جانب الحالة النصية.
 
وعلى غرار تحديثات الحالة الأخرى، يمكن للمستخدم تحديد من يمكنه الاستماع إلى الرسائل الصوتية من إعدادات الخصوصية، كما أنها مشفرة.
 
وأشار الموقع إلى أنه، بسبب أن الميزة لا تزال تحت التطوير، لم يتمكن من عرض كيف ستبدو عليه الحالة الصوتية في نظام iOS، مع أنها قد تبدو شبيهة بما يحدث في نسخة نظام التشغيل أندرويد.
 
ويُتوقع أن تتُاح ميزة الحالة الصوتية رسميًا لعامة المستخدمين في تحديث مستقبلي، وذلك على غرار ما تفعل واتساب مع الميزات الأخرى التي تعمل على اختبارها باستمرار.
 
ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج iOS التجريبي من هنا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-11-27
05:00 | 2022-11-27
02:00 | 2022-11-27
23:00 | 2022-11-26
16:00 | 2022-11-26
11:00 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website