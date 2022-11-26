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تكنولوجيا وعلوم
تعديل كبير قادم على هاتف "آيفون" يغيره للأبد.. ما هو؟
Lebanon 24
26-11-2022
|
16:00
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في خطوة سرية، تعمل الشركة الأميركية العملاقة "آبل" على إجراء تغيير كبير في تصميم جهاز "آيفون 15"، والتي من المقرر لها أن تنطلق في ايلول المقبل من عام 2023.
فقد ذكرت تسريبات أن Apple تعمل على استبدال أزرار الصوت في iPhone 15 Pro. ليتم استبدالها بأزرار تعمل باللمس والاهتزاز، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية وكتب محللو شركة باركليز للأبحاث: "أن أكبر تغيير في طرازات iPhone الجديدة العام المقبل هو إزالة الأزرار"، موضحين أنه يمكن إضافة شريحة جديدة إلى "آيفون" لإدارة هذه الأزرار اللمسية.
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تأتي هذه الأنباء، في أعقاب مطالبة سابقة من قبل المحلل الشهير TF Securities Ming-Chi Kuo في أكتوبر الماضي، فقد قال إننا سنرى في iPhone 15 Pro أزرار لمسية للصوت إضافة إلى زر التشغيل.
ويمكن للأزرار اللمسية تحسين مقاومة الماء وتقليل تآكل الجهاز عن طريق الحد من الأجزاء المتحركة.
ويبدو أنه من غير المحتمل أن يأتي التغيير في طرازات iPhone 15 العادية. وسيكون متاحًا فقط على أجهزة iPhone 15 Pro الأكثر تكلفة، وفقًا لما ذكره المطلعون.
وأبرز المصدر أن الأمر يتعلق بتسريبات فقط، كما أن "أبل" لم تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها.
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