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تكنولوجيا وعلوم

كوريا الجنوبية تطلق أول حافلة ذاتية القيادة على طرقها

Lebanon 24
27-11-2022 | 02:00
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أطلقت كوريا الجنوبية أوّل خط لحافلة ذاتية على طرق العاصمة سيول، في إطار تجربة تهدف بحسب المهندسين الذين تولّوا تصميم الحافلة، إلى جعل السكان يثقون أكثر بهذا النوع من هذه المركبات.

واعتبر جونغ سونغ جيان، المسؤول عن قسم المركبات ذاتية القيادة في شركة "42 دوت" الناشئة التي استحوذت عليها مجموعة "هيونداي" الكورية الجنوبية، أنّ "هذه المركبات ستشكل المستقبل".
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وقال، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إنّ الحافلة تشبه إلى حد ما "لعبة ليغو" (لعبة تركيب مكعبات) لأنّها مصنوعة من أجزاء مُركبة بهدف خفض التكاليف وجعل تصنيعها عملية سهلة.

وذكر أنّ هدف الشركة يتمثل في جعل هذه التكنولوجيا غير مكلفة، وأكثر أماناً، ويمكن اعتمادها في عدد كبير من أنواع المركبات كشاحنات النقل مثلاً.

وفي الوقت الحالي، ستتولى الحافلة الجديدة القيادة الذاتية على مسار جديد يمتد على 3.4 كيلومترات حول وسط عاصمة كوريا الجنوبية، تحت مراقبة أحد السائقين. وتستغرق نحو 20 دقيقة لاجتياز المسار.
المصدر: الشرق
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