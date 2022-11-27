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تكنولوجيا وعلوم

ماسك يصدر "عفواً عاماً" عن الحسابات المجمدة على "تويتر"

Lebanon 24
27-11-2022 | 05:00
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أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك أنه قرّر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال ماسك: "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، وذلك ردًّا على تغريدة سابقة نشرها وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء عن السؤال التالي "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفوا عاما عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريدا عشوائيا فاضحا؟".
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وأجاب 72.4% من المغرّدين عن سؤال ماسك بـ"نعم"، في حين أجاب 27.6% منهم بـ"لا".

وكان ماسك استخدم نفس عبارة "الشعب قال كلمته" ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.

المصدر: الجزيرة
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