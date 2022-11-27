18
o
بيروت
18
o
طرابلس
4
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ببرنامج قديم... "مايكروسوفت" تتهم مهاجمين باختراق شبكات الطاقة
Lebanon 24
27-11-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت شركة مايكروسوفت (Microsoft) من أن متسللين يستغلون خادم ويب غير نشط لاستهداف المؤسسات في قطاع الطاقة.
ففي تحليل نُشر يوم الثلاثاء الماضي، قال باحثو مايكروسوفت إنهم اكتشفوا برمجية مفتوحة المصدر في خادم الويب "بوا" (Boa)، الذي لا يزال يستخدم على نطاق واسع في مجموعة من أجهزة التوجيه والكاميرات الأمنية، بالإضافة إلى مجموعات تطوير البرامج الشائعة "إس دي كيه إس" (SDKs).
Advertisement
ووجدت مايكروسوفت أثناء التحقيق في اقتحام شبكة كهربائية، أنه على الرغم من انتهاء خدمات البرنامج منذ عام 2005، فإن مهاجمين صينيين استخدموا أجهزة عليها البرمجية القديمة للحصول على موطئ قدم في شبكات التكنولوجيا التشغيلية الحديثة، والتي تستخدم لمراقبة النظم الصناعية والتحكم فيها.
وقالت مايكروسوفت إنها حددت مليون عنصرا لخادم "بوا" منتشر على الإنترنت على مستوى العالم على مدى فترة أسبوع واحد، محذرة من أن هذا العنصر المخترق يشكل "خطرًا في سلسلة التوريد قد يؤثر على ملايين المؤسسات والأجهزة".
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
Lebanon 24
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
14:39 | 2022-11-26
26/11/2022 02:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
10:41 | 2022-11-27
27/11/2022 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
02:00 | 2022-11-27
27/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
16:26 | 2022-11-26
26/11/2022 04:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
05:21 | 2022-11-27
27/11/2022 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-11-27
"واتسآب" يتعرض لاختراق ضخم... طرح 500 مليون رقم للبيع من 84 دولة
11:00 | 2022-11-27
في هذه الحالة.. ماسك قد يفكر بإنتاج "هاتف بديل"
05:00 | 2022-11-27
ماسك يصدر "عفواً عاماً" عن الحسابات المجمدة على "تويتر"
02:00 | 2022-11-27
كوريا الجنوبية تطلق أول حافلة ذاتية القيادة على طرقها
23:00 | 2022-11-26
مشروع سري جديد لغوغل.. يقلل الحاجة إلى البشر!
16:00 | 2022-11-26
تعديل كبير قادم على هاتف "آيفون" يغيره للأبد.. ما هو؟
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
27/11/2022 21:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact