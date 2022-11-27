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تكنولوجيا وعلوم

ببرنامج قديم... "مايكروسوفت" تتهم مهاجمين باختراق شبكات الطاقة

Lebanon 24
27-11-2022 | 08:00
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حذّرت شركة مايكروسوفت (Microsoft) من أن متسللين يستغلون خادم ويب غير نشط لاستهداف المؤسسات في قطاع الطاقة.

ففي تحليل نُشر يوم الثلاثاء الماضي، قال باحثو مايكروسوفت إنهم اكتشفوا برمجية مفتوحة المصدر في خادم الويب "بوا" (Boa)، الذي لا يزال يستخدم على نطاق واسع في مجموعة من أجهزة التوجيه والكاميرات الأمنية، بالإضافة إلى مجموعات تطوير البرامج الشائعة "إس دي كيه إس" (SDKs).
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ووجدت مايكروسوفت أثناء التحقيق في اقتحام شبكة كهربائية، أنه على الرغم من انتهاء خدمات البرنامج منذ عام 2005، فإن مهاجمين صينيين استخدموا أجهزة عليها البرمجية القديمة للحصول على موطئ قدم في شبكات التكنولوجيا التشغيلية الحديثة، والتي تستخدم لمراقبة النظم الصناعية والتحكم فيها.

وقالت مايكروسوفت إنها حددت مليون عنصرا لخادم "بوا" منتشر على الإنترنت على مستوى العالم على مدى فترة أسبوع واحد، محذرة من أن هذا العنصر المخترق يشكل "خطرًا في سلسلة التوريد قد يؤثر على ملايين المؤسسات والأجهزة".
المصدر: الجزيرة
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