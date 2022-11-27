في هذه الحالة.. ماسك قد يفكر بإنتاج "هاتف بديل"

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قال رجل الأعمال والملياردير الأميركي الشهير، إيلون ماسك، إنه يفكر بإنتاج "هاتف بديل" إذا أزيل "تويتر" من متجري "آبل وغوغل".وكان ماسك قد استحوذ على تويتر في تشرين الأول الماضي مقابل صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وهو أغنى رجل في العالم، ويملك شركتي "سبيس أكس" و"تسلا".وأوضح موقع "فوكس بيزنس" أن ماسك يفكر بهذا البديل في حال أزيل تويتر من متجر "بلاي ستور" التابع لغوغل، ومتجر "آب ستور" التابع لآبل.وأدلى ماسك بالتعليقات، الجمعة، ردا على سؤال للإعلامية الأميركية، إليزابيث ويلر، مقدمة برنامج "ليز ويلر".وقالت ويلر في منشور على تويتر: "إذا قامت آبل وغوغل بإزالة تويتر من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، يجب على، إيلون ماسك، إنتاج هاتفه الذكي الخاص به"، وتساءلت "إذا كان الرجل يصنع صواريخ تذهب إلى المريخ، فمن السهل عليه إنتاج الهاتف الذكي، أليس كذلك؟".