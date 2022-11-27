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تكنولوجيا وعلوم

بفضل هذا التطبيق .. الأوامر الصوتية تتحول للوحات فنية وصور

Lebanon 24
27-11-2022 | 16:00
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أضاف مطورو تطبيق الرسم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستيبل ديفوشن، العديد من الخصائص الجديدة والتحسينات إلى الإصدار الجديد من التطبيق الذي يحول الأوامر النصية إلى لوحات أو صور.
مثلاً يقول المستخدم "أرسم رائد فضاء يبني قلعة من الرمال"، فيحول التطبيق هذا الأمر إلى لوحة فيها صورة رائد فضاء يبني قلعة من الرمال.
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وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الإصدار المحدث متاح حالياً على موقع "جيت هاب" للبرمجة التابع لشركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت.
ويركز الإصدار الجديدة على خصائص مثل إنتاج صور أكثر تفصيلاً وأشد في درجة الوضوح. كما يعالج الإصدار بعض المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام التكنولوجيا، فأضاف المطورون المزيد من القيود والمصاعب التي تجعل من الصعب استخدامه لإنتاج صور إباحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال فريق مطوري ستيبل ديفوشن إن الإصدار الأصلي منه واسمه ستيبل ديفيوغن في1 "غير طبيعة النماذج مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، وأنشأ مئات النماذج الأخرى والابتكارات حول العالم".
وتم إطلاق هذا التطبيق في وقت سابق من العام الحالي، وذلك في نفس الوقت تقريبا الذي أطلق فيه تطبيقاً ميدجورني ودال.إي2 للرسم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأصحبت برامج الرسم باستخدام الذكاء الاصطناعي محل اهتمام عام عندما فاز رجل من ولاية كولورادو الأمريكية بمسابقة فنية شارك فيها بلوحة رسمها باستخدام الذكاء الاصطناعي وليس بيده، خلال الصيف الحالي.
وبعد ذلك بفترة قصيرة قرر موقع "جيتي إيمدجز" الأمريكي المتخصص في توثيق وترخيص الصور حظر ترخيص الصور المرسومة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويحاول تطبيق ستيبل ديفوشن معالجة بعض المخاوف، مثل تقليل فرص رسم صور لشخصيات شهيرة. كما قللت شركة ستابيلتي آي.أيه المطورة للتطبيق فرص استخدام التطبيق لإنتاج صور عارية أو إباحية، وهو ما اعتبره البعض نوعاً من الرقابة غير المقبولة من جانب مطوري التطبيق، بحسب موقع ذا فيرغ.
وقالت الشركة إنه إضافة إلى اتاحة استخدام التطبيق وشفرته مجاناً، فإنها ستتيح للمستخدمين خلال الأيام المقبلة إمكانية تشغيل التطبيق على أجهزتها الخاصة من جانب المستخدمين.
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