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تكنولوجيا وعلوم
إيلون ماسك يهدد "آبل".. هل يخطط لإنشاء هاتفه الخاص؟
Lebanon 24
28-11-2022
|
14:00
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كتب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك في تغريدة له أنه سوف "يصنع هاتفا بديلا" للتنافس مع هاتف آيفون من "آبل" (Apple) إذا انتهى الأمر بعملاق التكنولوجيا بحظر تويتر من متجر التطبيقات الخاص به.
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ومنذ توليه رئاسة تويتر في نهاية تشرين الأول الماضي، أجرى ماسك العديد من التغييرات على النظام الأساسي للمنصة، بما في ذلك تسريح الموظفين وإقالتهم على نطاق واسع، مما أدى إلى استقالات المديرين التنفيذيين المسؤولين عن خصوصية البيانات والإشراف على المحتوى.
وقبل أن يعرض شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، انتقد ماسك الموقع لتقويضه للديمقراطية من خلال عدم التمسك "بمبادئ حرية التعبير" وذلك قبل أن يطلق على نفسه لقب "المطلق لحرية التعبير".
وموقف ماسك من تعديل المحتوى يتمثل في السماح بالحديث الذي لا ينتهك القانون. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن ماسك يخطط لمحاولة كسب المال من محتوى خاص للبالغين، على غرار موقع "أونلي فانز" (Only Fans).
المصدر: الجزيرة
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