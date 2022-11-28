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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "ايفون"... اليكم هذه "الحيلة البسيطة" لإطالة عمر البطارية

Lebanon 24
28-11-2022 | 16:14
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يهتمّ مستخدمو الهواتف الذكية بعمر البطارية، فيميلون إلى تفضيل الأجهزة التي تصمد لمدة أطول، حتى لا يضطروا إلى الشحن بين الفينة والأخرى، فيما يوصي خبراء ببعض الخطوات البسيطة لأنها تستطيع إحداث فرق ملموس.
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وبحسب موقع "شي فايندس"، فإن مستخدمي آيفون يستطيعون أن يطيلوا عمر البطارية عبر خطوة بسيطة، يمكن القيام بها في ثوان قليلة.


من الأفضل أن يتخلى مستخدم هاتف "آيفون" عن خاصية عن خلفية الشاشة المتغيرة، لأن جعل تلك الصورة تتغير تلقائيا وبشكل مستمر، يستهلك الطاقة، أكثر مما نتصوره.


يوضح الخبراء أن هذه الخطوة تساعد على اقتصاد الطاقة فقط، وتجعل المستخدم يشعر بفرق، حتى وإن كانت ثمة عوامل كثيرة أخرى تؤثر على عمر البطارية.


ولأجل التوقف عن تغيير صورة الخلفية، يمكن لمستخدم "آيفون" أن يذهب إلى قسم صورة الخلفية والسطوع، وعندئذ، بوسعه أن يختار صورة ثابتة من الألبوم أو الصور الموجودة سلفا في الجهاز.


تعد التطبيقات الذكية المحملة على الهاتف من بين أكثر الأشياء التي تستنزف طاقة البطارية، ولذلك، لا يُستحب إبقاؤها مفتوحة طيلة الوقت.


يعتمد عمر البطارية بالأساس على وتيرة استخدام الهاتف وما فيه من خدمات، كما أن طريقة الشحن قد تؤثر بدورها.


ومن بين الأخطاء المرتكبة خلال شحن هاتف آيفون:

استخدام شاحن غير أصلي، أو شحن الجهاز بشكل مستمر حتى وإن كان الجهاز في غير حاجة إلى ذلك.
كما يحذر خبراء التقنية من شحن الهاتف طيلة الليل، كما يوصون بعدم شحن هاتف آيفون عندما يكون عليه غطاء واق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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