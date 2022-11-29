حصل على مواصفات ممتازة.. تعرّف على أحد أبرز هواتف موتورولا الجديدة

من بين أبرز الهواتف التي طرحتها موتورولا هذا العام كان هاتف Moto G82 الذي حصل على مواصفات ممتازة وطرح بسعر منافس.



وجاء الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (160.9/74.5/8) ملم، وزنه 173 غ.

Advertisement



وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.