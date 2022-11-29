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تكنولوجيا وعلوم

حصل على مواصفات ممتازة.. تعرّف على أحد أبرز هواتف موتورولا الجديدة

Lebanon 24
29-11-2022 | 08:00
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من بين أبرز الهواتف التي طرحتها موتورولا هذا العام كان هاتف Moto G82 الذي حصل على مواصفات ممتازة وطرح بسعر منافس.

وجاء الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (160.9/74.5/8) ملم، وزنه 173 غ.
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وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع قابلية للتحديث لنظام أندرويد أحدث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.


وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) فيها عدسة بفتحة f/2.4 لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية له فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل، وتصور فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.


وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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