17
o
بيروت
19
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بسعر منافس... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة
Lebanon 24
29-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة نيسان عن سيارة Serena الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا في أسواق المركبات العائلية.
وجاءت السيارة الجديدة بهيكل ميني فان أنيق التصميم، واختلفت بشكل ملحوظ عن مركبات Serena السابقة وخصوصا من حيث الشكل الخارجي إذ حصلت على تصميم جديد للواجهات وعلى مصابيح أنيقة مزينة بخطوط مميزة من الكروم وتعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.
Advertisement
وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 187 سم، أما قمرتها فجهّزت بثلاث صفوف من المقاعد المريحة المخصصة لـ 6 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.
وزودت السيارة بواجهة قيادة جديدة كليا أيضا، وحصلت هذه الواجهة على شاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة في المنتصف، وضعت أسفلها لوحة رقمية مميزة للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف.
وحصلت المركبة على نظام مولتيميديا متطور، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وستأتي النسخة الأساسية من هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 150 حصانا، كما ستطرح منها نسج مجهزة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود، وستبدأ أسعار هذه النسخ من 23 ألف دولار تقريبا.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
15:09 | 2022-11-28
28/11/2022 03:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
00:34 | 2022-11-29
29/11/2022 12:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
06:12 | 2022-11-29
29/11/2022 06:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
08:02 | 2022-11-29
29/11/2022 08:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
22:00 | 2022-11-28
28/11/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-11-29
"آبل" تفقد 114 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع
08:00 | 2022-11-29
حصل على مواصفات ممتازة.. تعرّف على أحد أبرز هواتف موتورولا الجديدة
05:00 | 2022-11-29
يبلغ طوله مترين وله رأس مسطح.. اكتشاف ديناصور جديد في هذه الجزيرة!
04:30 | 2022-11-29
الـ "Smart phones" حاجة في عالمنا السريع... كيف نحافظ على "بطارياتها"؟
02:00 | 2022-11-29
قمر صناعي يرصد مشهداً رائعاً لظاهرة لم تكن مرئية سوى من الفضاء (فيديو)
23:00 | 2022-11-28
روسيا تعلن بدء الإنتاج الصناعي المتسلسل لرباعية الدفع "أوروس" الكهربائية
فيديو
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
29/11/2022 21:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
29/11/2022 21:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
29/11/2022 21:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact