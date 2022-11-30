Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لأجل حياتك المهنية.. 5 أشياء احذر مشاركتها عبر الإنترنت!

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1015558-638053907851406880.jpg
Doc-P-1015558-638053907851406880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باتت مواقع التواصل الإجتماعي تمثل جزءا كبيرا من حياة البشر، وأصبح الناس يتسابقون لنشر كل ما يودون مشاركته عن حياتهم الشخصية أو العملية.
 
لكن احذر هناك 5 أشياء يجب ألا تشاركها على الإنترنت أبداً لأجل مستقبلك المهني.
Advertisement

فقد كشفت خبيرة في إدارة سمعة الأعمال، عما لا يجب نشره على "السوشيال ميديا" من أجل حماية حياة الشخص العملية.

وقالت روز شيلدون، العضو المنتدب لشركة Igniyte البريطانية لإدارة سمعة الأعمال، إن الشركات لا تريد توظيف أي شخص يثير المشكلات، وذلك استناداً على منشورات شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

1- النشر عن مغامرات غير حكيمة أو رحلات صاخبة
 
 يبحث عدد كبير من الشركات عن محتوى الشخص في كل من LinkedIn و Instagram و Facebook وخاصة تويتر، قبل اتخاذ قرار بشأن تعيينه.

لذلك تجنب نشر مغامراتك المثيرة أو الصاخبة، أو أي أحداث أو مواقف قد تدل على أنك شخص تثير المشاكل.

2- التحدث بشكل سيئ عن شركتك أو مديرك
تجنب تماما التحدث بشكل مسيء عن شركتك أو مديرك أو زملائك عبر حساباتك في الإنترنت.

ولا تشارك أي شيء يمكن أن يظهرك لصاحب العمل الخاص بصورة سيئة، أو تشارك أي صور من مكان عملك تضر بك أو تحمل تشهيرا بأحد.

3- مشاركة آرائك حول المشاهير أو القضايا الساخنة
 
 احذر أن تشارك أي منشورات أو تعليقات تحمل دوافع عنصرية أو متحيزة لجنس معين في القضايا الساخنة أو في تعليقاتك على المشاهير وسلوكياتهم.

فبينما يحق لك التعبير عن آرائك الخاصة، قد تجد الشركات مشاركاتك عبر الإنترنت حول شريحة معينة من البشر غير مقبول، وتقرر عدم تعيينك.

4- الرد على من يضايقك
احذر الرد بشكل مسيء على تعليق أزعجك، فقد يُنظر إليك على أنك شخص متنمر عبر الإنترنت.

كما تجنب التعليق على منشورات المشاهير بشمل قاسٍ فقد تكتشف الشركات ذلك وتعتبرك مسيئا.


5 - المبالغة في المشاركة عبر "لينكد إن"
أحد الأشياء التي تبحث عنها الشركات عند التوظيف، هو نوع المنشورات والمواقف التي يعرضها الأشخاص عبر حساباتهم في LinkedIn.

لذلك احذر الإفراط في مشاركة آرائك السياسية الشخصية، أو المبالغة في سرد يومياتك.

كما ينصح بمشاركة المنشورات والتعليقات على LinkedIn بشكل احترافي ولطيف.
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-11-30
02:00 | 2022-11-30
23:00 | 2022-11-29
16:00 | 2022-11-29
14:00 | 2022-11-29
11:00 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website