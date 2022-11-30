لأجل حياتك المهنية.. 5 أشياء احذر مشاركتها عبر الإنترنت!

باتت مواقع التواصل الإجتماعي تمثل جزءا كبيرا من حياة البشر، وأصبح الناس يتسابقون لنشر كل ما يودون مشاركته عن حياتهم الشخصية أو العملية.



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فقد كشفت خبيرة في إدارة سمعة الأعمال، عما لا يجب نشره على "السوشيال ميديا" من أجل حماية حياة الشخص العملية.



وقالت روز شيلدون، العضو المنتدب لشركة Igniyte البريطانية لإدارة سمعة الأعمال، إن الشركات لا تريد توظيف أي شخص يثير المشكلات، وذلك استناداً على منشورات شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته "ديلي ميل".



1- النشر عن مغامرات غير حكيمة أو رحلات صاخبة لكن احذر هناك 5 أشياء يجب ألا تشاركها على الإنترنت أبداً لأجل مستقبلك المهني.فقد كشفت خبيرة في إدارة سمعة الأعمال، عما لا يجب نشره على "السوشيال ميديا" من أجل حماية حياة الشخص العملية.وقالت روز شيلدون، العضو المنتدب لشركة Igniyte البريطانية لإدارة سمعة الأعمال، إن الشركات لا تريد توظيف أي شخص يثير المشكلات، وذلك استناداً على منشورات شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

يبحث عدد كبير من الشركات عن محتوى الشخص في كل من LinkedIn و Instagram و Facebook وخاصة تويتر، قبل اتخاذ قرار بشأن تعيينه.



لذلك تجنب نشر مغامراتك المثيرة أو الصاخبة، أو أي أحداث أو مواقف قد تدل على أنك شخص تثير المشاكل.



2- التحدث بشكل سيئ عن شركتك أو مديرك

تجنب تماما التحدث بشكل مسيء عن شركتك أو مديرك أو زملائك عبر حساباتك في الإنترنت.



ولا تشارك أي شيء يمكن أن يظهرك لصاحب العمل الخاص بصورة سيئة، أو تشارك أي صور من مكان عملك تضر بك أو تحمل تشهيرا بأحد. يبحث عدد كبير من الشركات عن محتوى الشخص في كل من LinkedIn و Instagram و Facebook وخاصة تويتر، قبل اتخاذ قرار بشأن تعيينه.لذلك تجنب نشر مغامراتك المثيرة أو الصاخبة، أو أي أحداث أو مواقف قد تدل على أنك شخص تثير المشاكل.تجنب تماما التحدث بشكل مسيء عن شركتك أو مديرك أو زملائك عبر حساباتك في الإنترنت.ولا تشارك أي شيء يمكن أن يظهرك لصاحب العمل الخاص بصورة سيئة، أو تشارك أي صور من مكان عملك تضر بك أو تحمل تشهيرا بأحد.



3- مشاركة آرائك حول المشاهير أو القضايا الساخنة