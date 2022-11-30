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تكنولوجيا وعلوم

منصة تواصل إجتماعي تفوز بأفضل تطبيق على "آيفون"... تعرفوا إلى "BeReal"

Lebanon 24
30-11-2022 | 11:00
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فازت منصة تواصل اجتماعي مبتكرة بجائزة "أفضل تطبيق" على متجر تطبيقات شركة "آبل" الأميركية للعام الحالي 2022.
والتطبيق الفائز "BeReal" هو عبارة عن نظام أساسي لمشاركة الصور، يطلب من المستخدمين نشر صورة واحدة يوميا، لإظهار لمتابعيهم ما يفعلونه في الوقت الفعلي، وفقا لبيان رسمي من "آبل".
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ويركز تطبيق "BeReal" على الأصالة، ويطلب من المستخدمين أن يكونوا حقيقيين، ويمنح لمستخدميه نظرة أصيلة على حياة أسرهم وأصدقائهم، ونظرا لأن التطبيق يسمح للجميع بالنشر مرة واحدة فقط يوميا، فإنه يمكن للمستخدمين تجنب الوجود في التطبيق لعدة ساعات على مدار اليوم، مما يجعله متميزا عن منصات الوسائط الاجتماعية السائدة حاليا.

وتم تأسيس تطبيق "BeReal"، في كانون الأول 2019، بواسطة إليكسيس باريات، وتتوافر منه نسخة على هواتف "أندرويد" إلى جانب "آيفون".
 
 
(سبوتنيك)
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