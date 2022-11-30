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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" يطرح خاصية "إرسال الرسائل إلى نفسك"

Lebanon 24
30-11-2022 | 23:00
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أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن ميزة جديدة تتيح لمستخدم الهواتف بنظامي أندرويد و ios  بدء الدردشة مع نفسه على حسابه الخاص، فيما نفت الشركة ما تردد عن تسريب بيانات نصف مليار مستخدم.

وأعلن التطبيق أن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم  "أرسل رسالة إلى نفسك"، تعد وسيلة للحفاظ على المعلومات وسهولة الوصول إليها في أي وقت يرغب المستخدم في العودة إليها، فضلاً عن كتابة ملاحظات مهمة لنفسك أو حفظ روابط إنترنت مفضلة أو مهمة، بالإضافة إلى تحميل المستندات والملاحظات الصوتية.
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وأوضحت شركة واتساب أنه تم اختبار الميزة مبدئياً مع بعض مختبري الإصدارات التجريبية.

ويذكر أن ميزة "أرسل رسالة إلى نفسك" متاحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي كمنصة التلغرام التي كانت موجودة منذ إطلاقها.

ونفت شركة "ميتا"، مالكة تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري تسرب بيانات حوالي 500 مليون مستخدم، مؤكدة أن المنصة تضع خصوصية وأمان المستخدمين على قمة أولوياتها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة، في بيان نشره موقع "SCMP" الصيني إلى أن موقع "Cyber News" الذي نشر هذه الأنباء يعتمد على بعض لقطات الشاشة غير الموثقة، موضحاً أن الشركة لم تتوصل إلى أي دليل يثبت وقوع تسريب للبيانات من داخل أنظمة "واتساب" لتخزين البيانات.

وقال المتحدث إن الشركة تتعامل مع الادعاءات بشأن التسريبات الأمنية "بجدية تامة"، موضحاً أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الفورية للنظر في مدى جديتها والتحقق من مصدرها.

وأضاف أن بعض الأرقام المسربة في التقرير مرتبطة بحسابات حقيقية على "واتساب"، لكن ليست جميعها، موضحاً أنه من غير المعلوم المصدر الذي تم جمع البيانات منه.

كان الموقع نشر تقريراً قال فيه إن تسريب البيانات أضر بـ 487 مليون مستخدم في 84 دولة، في مقدمتها مصر التي شهدت تسريب بيانات 44.82 مليون مستخدم.

وتضمنت التسريبات بيانات 35.67 مليون من إيطاليا، و32.31 مليون بالولايات المتحدة، و28.8 مليون في السعودية و19.8 مليون في فرنسا، و19.84 مليون في فرنسا و19.6 مليون في تركيا، وفقاً للموقع.
المصدر: الشرق
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