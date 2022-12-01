مشاهد ثوران أكبر بركان نشط على الكوكب لأول مرة منذ عام 1984 (فيديو)

استفاق أكبر بركان نشط على كوكبنا لأول مرة منذ أربعة عقود، ما أدى إلى تحول لون السماء إلى أحمر.



Advertisement



ويُظهر المشهد بتقنية GIF النشاط الحراري للبركان باللونين الأصفر والأحمر جنبا إلى جنب مع حركة سحابة الرماد والحطام. فقد بدأ ثوران بركان ماونا لوا في هاواي، في وقت متأخر من ليل الأحد. وقام المعهد التعاوني لدراسات الأرصاد الجوية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بنشر تغريدة عبر "تويتر" تظهر المشهد من القمر الصناعي GOES-West لرصد الأرض يوم الاثنين.ويُظهر المشهد بتقنية GIF النشاط الحراري للبركان باللونين الأصفر والأحمر جنبا إلى جنب مع حركة سحابة الرماد والحطام.

وشاركت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لقطة أخرى من الفضاء تسلط الضوء على توقيع حرارة البركان وإطلاق ثاني أكسيد الكبريت من القمة.

These photographs were taken by Ken Hon, Scientist in Charge of HVO from Waikoloa at about 1:27am. #MaunaLoa #MaunaLoaErupts



Lava is still erupting from the summit & is overflowing from the caldera. No threats to populated areas currently. https://t.co/yLBkg85jMa pic.twitter.com/vhScY3WGjR — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022





وتقع قمة ماونا لوا في حديقة Hawai'i Volcanoes الوطنية. وقالت السلطات إن ماونا لوا في هاواي، ثار للمرة الأولى منذ عام 1984، ما تسبب في سقوط الرماد البركاني والحطام في مكان قريب. وتقع قمة ماونا لوا في حديقة Hawai'i Volcanoes الوطنية. وقالت السلطات إن ماونا لوا في هاواي، ثار للمرة الأولى منذ عام 1984، ما تسبب في سقوط الرماد البركاني والحطام في مكان قريب.

وأغلقت خدمة الحديقة الوطنية (National Park Service) منطقة القمة، منذ أوائل شهر تشرين الاول بسبب زيادة النشاط الزلزالي.





ولأن الاهتزازات الزلزالية يمكن أن تشير إلى أن البركان يستعد للانفجار. أغلقت الخدمة أيضا، منذ ذلك الحين، أجزاء أخرى من الحديقة بالقرب من ماونا لوا بسبب الثوران.



والتقطت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مشهدا مثيرا للثوران من قمة البركان باستخدام كاميرا حرارية.





Around 11:30 p.m. HST last night, @NOAA's #GOESWest 🛰️ captured the eruption of Hawaii's #MaunaLoa volcano, inside @Volcanoes_NPS.



This imagery shows the heat signature and the sulfur dioxide released from the #volcano's summit caldera, Moku‘āweoweo. pic.twitter.com/gHEG63rbLb — NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 28, 2022

وشاهدت كاميرا بحثية موضوعة على الحافة الشمالية للبركان ثوران البركان عند حدوثه. وتتيح صورة GIF المذهلة، والتي استخدم الخبراء من خلالها تقنية الفاصل الزمني ومدته 24 ساعة، تخطيط العملية أثناء انتقالها من الهدوء إلى النشاط.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "الحمم البركانية لا تزال تندلع من القمة وتفيض من الكالديرا (الفوهات البركانية الضخمة التي تبدو في شكل أحواض واسعة في قمم البراكين). ولا يوجد تهديد للمناطق المأهولة حاليا".

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أنه بركان لا يمكن التنبؤ به، و"استنادا إلى الأحداث الماضية، يمكن أن تكون المراحل المبكرة من ثوران ماونا لوا ديناميكية للغاية ويمكن أن يتغير موقع وتقدم تدفقات الحمم البركانية بسرعة".

This short video shows thermal camera footage of the onset of the #MaunaLoa eruption from the volcano's summit. The temperature in degrees C is shown by the colored scale bar on the right. For additional information visit: https://t.co/rfwkMVSJKM #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/PhHXbq9nNa — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

كما حذرت الوكالة من أن الرياح قد تحمل الغاز البركاني والرماد الناعم والألياف الرقيقة من الزجاج البركاني في اتجاه الريح.