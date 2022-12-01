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صحة

زرع رقاقات إلكترونية في البشر خلال 6 أشهر.. خطوة جديدة من ماسك

Lebanon 24
01-12-2022 | 01:34
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في خطوة طبية وتقنية متقدمة، أعلنت شركة "نيورالينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك أنها ستبدأ بزرع رقاقات إلكترونية بحجم العملة المعدنية في أجسام المرضى من البشر في غضون 6 أشهر، وفق ما أكدته الشركة في حدث أقيم بمقرها الرئيسي في مدينة فريمونت بكاليفورنيا.

 

وتعمل شركة "نيورالينك" على تحسين منتجها المكون من جهاز صغير وأسلاك مرتبطة بأقطاب كهربائية، جنبًا إلى جنب مع روبوت يقوم بحفر قطعة من جمجمة شخص ويزرع الرقاقة في الدماغ.

 

هذا وقال ماسك إن النقاشات تجري حالياً مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية بشكل جيد بما يكفي لكي تحدد الشركة هدفًا لتجاربها البشرية الأولى في غضون الأشهر الستة المقبلة.

 

ومشاريع "نيورالينك" لن تقتصر على رقاقات الدماغ، وإنما تستهدف الشركة عمليات زراعة لرقاقات في أجزاء أخرى من الجسم مثل النخاع الشوكي والتي من المحتمل أن تساعد من يعانون من الشلل على استعادة الحركة، وهناك نوع آخر يمكن زرعه في العين بهدف تحسين أو استعادة الرؤية البشرية.

 

وقال ماسك في الحدث: "بقدر ما قد يبدو ذلك معجزة، نحن واثقون من أنه من الممكن استعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص يعاني من قطع في النخاع الشوكي".

 

علما ان الهدف من الرقاقة التي يتم زرعها في الدماغ مع جهاز الكمبيوتر المرتبط بها، هو السماح لشخص يعاني من حالات معينة مثل التصلب الجانبي الضموري أو من آثار السكتة الدماغية، بالتواصل عبر أفكارهم.

(cnbc)
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