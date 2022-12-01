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تكنولوجيا وعلوم
إقتصاديّة في استهلاك البنزين... إليكم سعر سيارة "Geely" الجديدة!
Lebanon 24
01-12-2022
|
11:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات للسيارة الجديدة التي ستطرحها Geely لتكون منافسا قويا لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن سيارة Emgrand X7 المنتظرة أتت شبيهة من حيث الحجم والأبعاد بسيارات Camry الحديثة، وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و63 سنتيمترا، وتبين الصور والفيديوهات المسربة لها أنها حصلت على تصميم مميز جدا للواجهة الأمامية يتداخل فيه الكروم مع ألياف الكربون والزجاج بصورة أنيقة.
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وحصلت هذه السيارة سقف بانورامي كبير، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 16 إنشا، كما جهّزت بمصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة.
وتزينت واجهة القيادة في هذه السيارة بعناصر من الجلد، وثبت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، أما أنظمة الإضاءة الداخلية للقمرة فأتت بتقنيات التحكم عبر اللمس.
وتشير التسريبات إلى أن السيارة ستحصل على أنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وستجهز بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر.
وستعمل المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 115 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات أو علب سرعة يديوية بـ 5 سرعات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 9600 و12400 دولار.
(روسيا اليوم)
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