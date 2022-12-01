Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إقتصاديّة في استهلاك البنزين... إليكم سعر سيارة "Geely" الجديدة!

Lebanon 24
01-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1016018-638055009571901572.jpg
Doc-P-1016018-638055009571901572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات للسيارة الجديدة التي ستطرحها Geely لتكون منافسا قويا لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سيارة Emgrand X7 المنتظرة أتت شبيهة من حيث الحجم والأبعاد بسيارات Camry الحديثة، وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و63 سنتيمترا، وتبين الصور والفيديوهات المسربة لها أنها حصلت على تصميم مميز جدا للواجهة الأمامية يتداخل فيه الكروم مع ألياف الكربون والزجاج بصورة أنيقة.
Advertisement

وحصلت هذه السيارة سقف بانورامي كبير، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 16 إنشا، كما جهّزت بمصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة.

وتزينت واجهة القيادة في هذه السيارة بعناصر من الجلد، وثبت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، أما أنظمة الإضاءة الداخلية للقمرة فأتت بتقنيات التحكم عبر اللمس.


وتشير التسريبات إلى أن السيارة ستحصل على أنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وستجهز بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر.

وستعمل المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 115 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات أو علب سرعة يديوية بـ 5 سرعات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 9600 و12400 دولار.
 
 
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-12-01
05:00 | 2022-12-01
02:00 | 2022-12-01
01:34 | 2022-12-01
23:00 | 2022-11-30
16:00 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website