Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من "غوغل"... تعرفوا إلى ميزاته

Lebanon 24
01-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1016020-638055010424108429.png
Doc-P-1016020-638055010424108429.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد غوغل لإطلاق هاتف جديد من أسرة Pixel، سينافس هواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Google Pixel 7A المنتظر سيحصل على هيكل شبيه بهياكل هواتف Google Pixel 7 التي طرحت مؤخرا، أبعاده (152.4/72.9/9) ملم.
Advertisement

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل تحديثها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بمعالج Tensor الجديد من غوغل، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وقادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود الهاتف بمنفذ USB-C، وتقنيات Bluetooth v5.3، وموديم للاتصال مع شبكات 5G، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4410 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

 
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-12-01
12:00 | 2022-12-01
11:00 | 2022-12-01
08:00 | 2022-12-01
05:00 | 2022-12-01
02:00 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website