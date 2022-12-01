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تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد من "غوغل"... تعرفوا إلى ميزاته
Lebanon 24
01-12-2022
|
14:00
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تستعد غوغل لإطلاق هاتف جديد من أسرة Pixel، سينافس هواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Google Pixel 7A المنتظر سيحصل على هيكل شبيه بهياكل هواتف Google Pixel 7 التي طرحت مؤخرا، أبعاده (152.4/72.9/9) ملم.
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أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل تحديثها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الهاتف بمعالج Tensor الجديد من غوغل، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فستكون ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وقادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وسيزود الهاتف بمنفذ USB-C، وتقنيات Bluetooth v5.3، وموديم للاتصال مع شبكات 5G، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4410 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
(روسيا اليوم)
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