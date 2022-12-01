رفع مدار المحطة الفضائية الدولية 2.1 كلم... ما السبب؟

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لتحضير الظروف الباليستية لإطلاق مركبة "سويوز إم إس-23" المأهولة.وجاء في بيان المؤسسة "تم تصحيح مدار المحطة الفضائية الدولية ضمن الاستعدادات التحضيرية الجارية لإطلاق المركبة "سويوز إم إس-23" المأهولة في الربيع وهبوط المركبة "سويوز إم إس -22" إلى الأرض".وتشير المؤسسة، إلى أن عملية رفع مدار المحطة جرت بمساعدة محركات المركبة الفضائية الروسية "بروغريس إم إس-20" واستمرت 712.5 ثانية. ووفقا للبيانات الأولية زاد متوسط ارتفاع مدار المحطة الدولية بعد هذه العملية بمقدار 2.1 كلم وأصبح 417.6 كلم فوق سطح الأرض.ويذكر أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس -23" في شهر آذار عام 2023.