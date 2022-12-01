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تكنولوجيا وعلوم

تأجيل إطلاق منصة هبوط يابانية مع "مستكشف إماراتي" إلى القمر

Lebanon 24
01-12-2022 | 23:00
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تأجل مجددا إطلاق منصة الهبوط القمرية اليابانية HAKUTO-R بواسطة صاروخ "فالكون 9" الأميركي.

وقال الناطق إن الموعد الجديد لإطلاق الصاروخ لم يحدد بعد، وأضاف أن قرار التأجيل اتخذ لضرورة إجراء فحص تقني إضافي في صاروخ "فالكون 9".
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وكان يفترض أن يطلق الصاروخ أولا في 28 تشرين الثاني الماضي من رأس كانافيرال  بولاية "فلوريدا" الأميركية، ثم تم تأجيله إلى 1 كانون الاول.

 جدير بالذكر أن HAKUTO-R هو أول جهاز فضائي ياباني يتوقع أن يهبط على سطح القمر. ومن شأنه أن يُوصل إلى هناك مستكشف "راشد" الإماراتي وبعض الشحنات الأخرى. وتعمل الشركة اليابانية في الوقت الراهن على تطوير منصة الهبوط المذكورة لتستطيع عام 2024 إيصال 400 كلغ من الحمولة إلى سطح القمر.

 
(روسيا اليوم)

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