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تكنولوجيا وعلوم

كيف نحافظ على خصوصية بياناتنا عند استخدام الإنترنت؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 02:00
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باتت مسألة تسريب البيانات من أخطر المشكلات التي تؤرق مستخدمي الإنترنت اليوم، فما هي أفضل السبل للوقاية منها؟

قال الخبير التقني الروسي والمختص بأمن المعلومات، غايربولات جيناتوف: "لحماية بياناتنا عند استخدام الإنترنت يجب اتباع عدة قواعد رئيسية بسيطة، أولا وقبل كل شيء يجب على المستخدمين استعمال المواقع الرسمية المؤمنة من قبل الشركات والمؤسسات المعروفة، وتجنب المواقع المشبوهة، والأمر المهم الآخر هو تسجيل الخروج من صفحات مواقع لتواصل الاجتماعي عند الانتهاء من استعمالها، وعدم السماح لتلك الصفحات أو للمتصفح بحفظ كلمات المرور الخاصة بنا على الإنترنت".
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وأضاف "من الأمور المهمة الأخرى التي يجب على مستخدمي الإنترنت القيام بها هو تنظيف قوائم ملفات تعريف الارتباط وسجل التصفح بأجهزتهم بشكل دوري، واستعمال كلمات مرور مختلفة مع مواقع وصفحات الإنترنت، ومن الضروري استخدام برامج مكافحة الفيروسات ليس على الحواسب فحسب بل ومع الهواتف والأجهزة المحمولة أيضا".


ونصح الخبير بالابتعاد عن استخدام شبكات الـ Wi-Fi العامة، وعدم استعمال البرامج والتطبيقات الخارجية غير الضرورية مثل تطبيقات حفظ كلمات المرور أو التطبيقات غير المعروفة لتدوين الملاحظات.

ونوه الخبير إلى ضرورة الانتباه إلى المعلومات الشخصية التي يشاركها المستخدم على صفحات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
 
 
وأشار إلى أن بعض مواقع الإنترنت تقدم أحيانا عروضا مغرية للمستخدمين بغية الحصول على بياناتهم الشخصية التي يمكن استغلالها لأغراض خارجية أو غايات أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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