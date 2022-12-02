شاهد هواوي تطلق ساعة ذكية لم يسبق لها مثيل!

نشرت هواوي مقاطع فيديو ترويجية كشفت فيها عن ساعة ذكية جديدة حصلت على تقنية لم تشهدها الساعات الذكية من قبل.

وأغرب شيء في الساعة المنتظرة هو أن هيكلها يحوي من الداخل على حجرات صغيرة تحوي سماعات أذن لاسلكية، وعند الضغط على أحد جانبي الساعة ترتفع شاشتها لتظهر أسفلها تلك السماعات، أي أن الساعة ستستخدم كعلبة لحفظ السماعات وكأداة لشحنها بنفس الوقت.

Advertisement

وتشبه الساعة الجديدة ساعات Watch 3 التي طرحتها هواوي سابقا، إذ حصلت على شاشة دائرية منحنية الحواف، وزودت بحزام جلدي أنيق.

ومن المفترض أن تعمل هذه الساعة بنظام HarmonyOS، فضلا عن تجهيزها بمستشعرات لقياس معدلات نبض القب ومعدلات الأكسجة في الدم وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.