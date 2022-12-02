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تكنولوجيا وعلوم

تويتر يوقف حساب كاني ويست مجددا.. وماسك يعلق

Lebanon 24
02-12-2022 | 04:11
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علقت شركة تويتر، الجمعة، مجددا حساب مغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست بعد شهرين فقط من إعادة تفعيل حسابه، وذلك بسبب انتهاك تغريداته قواعد منصة التواصل الاجتماعي.
 
وكتب إيلون ماسك مالك تويتر في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس "بذلت قصارى جهدي. رغم ذلك، انتهك مرة أخرى قواعدنا ضد التحريض على العنف. سيعلق الحساب".
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وفي أكتوبر رحب ماسك، الذي يصف نفسه بأنه داعم مطلق لحرية التعبير، بعودة مغني الراب المعروف الآن باسم ييه، إلى تويتر.

وفرضت المنصة قيودا مساء أمس الخميس على إحدى تغريدات ييه. وتم تعليق حسابه في غضون ساعة من رد ماسك على أحد مستخدمي تويتر الذي قال "إيلون أصلح (حساب) كانييه رجاء".

كان تويتر قد أعاد تفعيل حساب مغني الراب قبل إتمام استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وقال ماسك "فقط للتوضيح تم تعليق حسابه بسبب تحريض على العنف".

ويعلق ماسك بذلك على صورة نشرها مغني الراب الذي يواجه عزلة متزايدة بعد تصريحات معادية للسامية وتعبيره عن إعجابه بشكل واضح بهتلر، بحسب فرانس برس.
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