عبر برنامج خارق.. هكذا ستكون صورتك في العصور المختلفة

في اتجاه جديد على تيك توك، يشارك المستخدمون صوراً واقعية، أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي لما كانوا سيبدون عليه خلال فترات زمنية مختلفة في التاريخ.

وتم إنشاء الصور بواسطة "AI Time Machine"، الذي أنشأه شركة علم الأنساب MyHeritage. واعتباراً من يوم الإثنين، أنتجت الشركة 44 مليون صورة، منها ثلاثة ملايين تم تنزيلها للمشاركة، وفقاً لموقع MyHeritage.

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ويلتقط موقع الويب عدداً من الصور التي تقوم بتحميلها، وباستخدام تقنية تحويل النص إلى صورة استناداً إلى Stable Diffusion، ينشئ نموذجاً يستخدم لتصوير شخص في أوضاع مختلفة وإضاءة مختلفة. ثم يستخدم السمات الموجودة على الموقع لتطبيق الشروط المناسبة على النموذج لإنشاء صورة واقعية للغاية لما يبدو عليه شخص ما في فترة زمنية معينة.

ويمكن أن تشمل الصور عناصر أساسية من القرن العشرين مثل الزعنفة في عشرينيات القرن الماضي، أو نجمة هوليوود في الثلاثينيات، أو الهبي في السبعينيات. ويمكنك أيضاً العودة بالزمن إلى الوراء واختيار أن يتم تصويرك على أنك من الفايكنج والرومان والمايا، أومستكشف للعالم أو من ملوك القرن السادس عشر وغير ذلك.



لتجربة البرنامج، كل ما عليك فعله هو زيارة موقع MyHeritage الإلكتروني والنقر فوق الزر "جربه الآن مجاناً". وإذا وصلت إلى هذه الصفحة ورأيت زراً يقول "جربها الآن"، فهذا يعني أن نافذة العروض المجانية قد أغلقت وسيُطلب منك دفع رسوم قدرها 12 دولاراً لإنشاء صورك. ومع ذلك، هناك حل لهذا الأمر.

إذا كنت تريد تجربة نموذج الذكاء الاصطناعي هذا، ولكن لا تريد دفع الرسوم، فما عليك سوى زيارة الصفحة في أوقات مختلفة من اليوم وانتظر حتى يقول الزر "جربها الآن مجانًا" مرة أخرى.

سيُطلب منك بعد ذلك إرسال 10 إلى 25 صورة لنفسك من زوايا مختلفة للحصول على أدق صورة ممكنة. وبمجرد إرسال الصور، سيستغرق إنشاء النموذج من 30 إلى 90 دقيقة أخرى، وبعد ذلك ستتلقى بريداً إلكترونياً بمجرد أن يصبح جاهزا.

وعندما تتلقى رسالة البريد الإلكتروني، يمكنك تحديد السمات التي تريد إنشاءها، وسوف يستغرق الأمر من دقيقة إلى دقيقتين لعرض النتائج، بحسب موقع زد نت.