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تكنولوجيا وعلوم
كيف يمكن لـ"تويتر" الإمتثال للوائح الأوروبية؟
Lebanon 24
03-12-2022
|
05:00
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر "تويتر" إنه التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة "تويتر" الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على المنصة بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.
وأضاف ماكرون في تغريدة السبت، أن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير، هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".
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المصدر: الشرق
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