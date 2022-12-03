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تكنولوجيا وعلوم

ايلون ماسك يقدم شاحنته نصف المقطورة الكهربائية لـ"بيبسيكو"

Lebanon 24
03-12-2022 | 08:00
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سلّم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أول طراز من الشاحنات نصف المقطورة الكهربائية إلى شركة "بيبسيكو"، من دون تقديم معلومات حول أسعار الشاحنة أو خطط الإنتاج أو مقدار الشحنات التي يمكن أن تنقلها، وفق تقرير لوكالة "رويترز".
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وقال ماسك، الذي ظهر على خشبة المسرح في حدث أقيم بمصنع "تسلا" في نيفادا، إن الشاحنة نصف المقطورة طويلة المدى التي تعمل بالبطارية ستقلل من انبعاثات الطريق السريع، وتتفوق على نماذج الديزل الحالية فيما يتعلق بالطاقة والسلامة، كما ستتفوق على تقنية الشحن السريع التي ستستخدمها تسلا في إنتاجها القادم لـ"بيك آب سايبرترك".

وأضاف ماسك "إذا كنت سائق شاحنة وتريد أفضل مركبة على الطريق، فهذه هي"، مشيرا إلى أنه قد مرت 5 سنوات منذ أن أعلنت تسلا أنها تطور الشاحنة الكهربائية بالكامل.

ومع ذلك، لا يزال خبراء الصناعة متشككين في أن الشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يمكن أن تتحمل قوة سحب الأحمال الثقيلة لمئات الأميال.

وفي أول كشف لتسلا منذ تولي ماسك مسؤولية "تويتر"، لم تعلن الشركة عن أسعار الشاحنة نصف المقطورة، ولم تقدم تفاصيل عن الأنواع المختلفة من الشاحنة التي أعلنت عنها في البداية، كما لم تقدم توقعاتها بمواعيد التسليم إلى بيبسيكو أو عملاء آخرين.

وقالت شركة تسلا في عام 2017، إن النسخة ذات المدى 482 كيلومترا في الشحنة الواحدة ستكلف 150 ألف دولار، والنسخة 800 كيلومتر في الشحنة ستكلف 180 ألف دولار، لكن أسعار سيارات تسلا الكهربائية للركاب زادت بشكل حاد منذ ذلك الحين ولم تعلن لحد الآن الشركة عن سعر جديد لطراز الشاحنات.

وقال روبن دينهولم، رئيس مجلس إدارة تسلا مؤخرا إن صانع السيارات قد ينتج 100 شاحنة هذا العام. وقال ماسك إن شركة تسلا تهدف إلى إنتاج 50 ألف شاحنة في عام 2024.

وكانت شركة بيبسيكو -التي أكملت أول عملية شحن لها بشاحنة تسلا الجديدة لتقديم وجبات خفيفة لأولئك الذين يحضرون حدث إطلاق الشاحنة- قد طلبت 100 شاحنة في عام 2017.
 
المصدر: الجزيرة
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