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تكنولوجيا وعلوم
إحذروا بعض تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية!
Lebanon 24
03-12-2022
|
11:00
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حذّر الخبير في أمن المعلومات، ألكسندر فوراسكو من استخدام بعض تطبيقات الأجهزة الذكية، وخصوصا تلك التي تستخدم لتعديل الصور الشخصية.
وحول الموضوع قال الخبير : "هناك بعض المخاطر من استخدام تطبيقات تعديل الصور الشخصية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Lensa على سبيل المثال، البيانات التي تحمل عبر تلك التطبيقات يمكن استغلالها بشكل غير صحيح".
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وأضاف "الصور الشخصية التي يحملها المستخدمون عبر بعض التطبيقات أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمكن استغلالها في سيناريوهات سرقة الهوية الرقمية، يمكن استخدام هذه الصور في إنشاء حسابات رقمية مزيفة واستعمال تقنيات Deepfake لإرسال رسائل معينة لأصدقاء شخص ما ومطالبتهم بتحويل الأموال لحساب وهمي غير مرتبط بذلك الشخص".
وأشار الخبير إلى "أن تطبيق Lensa يعتبر أحد أشهر التطبيقات التي يستخدمها الناس حاليا لتعديل صورهم الشخصية، وللحصول على خدمات التطبيق يمكنه البعض من الوصول إلى البعض صورهم وبياناتهم، وبالرغم من أنه لاتوجد مخاطر معينة من استعمال التطبيق كون مطوره معروف ومتواجد في السوق لفترة طويلة، إلا أنه يجب توخي الحذر عند استعمال مثل هذه التطبيقات". وقال" أصبحنا في زمن باتت فيه صورنا الشخصية متداولة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن استغلال هذه الصور أحيانا لأغراض غير قانونية، لكن بشكل عام لا يوجد سبب للذعر من مثل هذه الأشياء".
(روسيا اليوم)
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