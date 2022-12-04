Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ساعة "هواوي" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها

Lebanon 24
04-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1016909-638057619221562059.jpg
Doc-P-1016909-638057619221562059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تسريبات تقنية عن ميزة غير مسبوقة في ساعة "هواوي" الذكية القادمة.

وتأجل الكشف عن ساعة "هواوي" الحديثة لموعد غير محدد، علما بأنه كان مقررا إطلاقها ضمن عرض كان مجدولا في الثاني من ديسمبر.

وتظهر في الفيديو الذي نشره موقع The Register المتخصص بالأخبار التقنية، ساعة "هواوي" وهي مزودة بحجرتين لحفظ السماعات، وشحنها في نفس الوقت.
Advertisement

ولا تزال المعلومات المتعلقة بالساعة شحيحة وخصوصا بالنسبة لعمر بطاريتها، إلا أنه من المتوقع أن تعمل بنظام التشغيل الخاص بهواوي "هارموني".

وتأتي الساعة الذي ستنتمي إلى العائلة "جي تي"، بتصميم دائري أنيق مع مؤشر يظهر مستوى البطارية بالنسبة للسماعات، وحزام جلدي فاخر.

وتوقع خبراء أن تكون بطارية المنتج الجديد قوية لأنها ستتولى مسؤولية تشغيل السماعات والساعة أيضا.
 
 
(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-12-04
11:00 | 2022-12-04
10:12 | 2022-12-04
08:00 | 2022-12-04
05:00 | 2022-12-04
02:00 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website