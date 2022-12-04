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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتساب" طال انتظارها... "المشكلة الشائعة" حلّت!

Lebanon 24
04-12-2022 | 10:12
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في الكثير من الأحيان، نواجه مشكلة ضرورة تسجيل رقم الهاتف الذي نرغب في مراسلته عبر تطبيق "واتساب" على هاتفنا قبل القيام بالمراسلة.


إلا أن ذلك لم يعد ضرورياً بعد الآن فقد أتاح التطبيق ميزة جديدة تمكّن من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف.
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واستطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي.


ويطلق على التقنية الجديدة "Click to Chat"، "اضغط للمحادثة"، وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة من دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلا في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب واتساب نشيط على كلا الجانبين.


وتعمل وظيفة "Click to Chat" على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق واتساب في المتصفح.
المصدر: العربية نت
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