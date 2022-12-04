ما هي أهم منتجات آبل المتوقع إطلاقها في عام 2023؟



فيما يلي بعض أكثر المنتجات المنتظرة التي من المحتمل أن تعلن عنها آبل العام المقبل، وفق ما أوردت صحيفة انديان إكسبرس:

Advertisement جهاز ماك بوك إير مقاس 15 إنش شهدت شركة آبل عاماً حافلاً بالإصدارات في عام 2022، ونظراً لانتهاء الشركة من جميع إعلانات الأجهزة لعام 2022، تعمل الشركة حالياً على مجموعة جديدة من المنتجات الجديدة التي ستطلقها في عام 2023.فيما يلي بعض أكثر المنتجات المنتظرة التي من المحتمل أن تعلن عنها آبل العام المقبل، وفق ما أوردت صحيفة انديان إكسبرس:جهاز ماك بوك إير مقاس 15 إنش

يعد جهاز ماك بوك إير الحالي المزود بـ M2 هو أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة السائدة قدرةً، من حيث النحافة والخفة. وفقاً للتكهنات، من المرجح أن تعلن الشركة عن نسخة مقاس 15 بوصة من نفس الجهاز في عام 2023.

ومن المحتمل أن يتم تشغيل جهاز ماك بوك إير القادم مقاس 15 بوصة بواسطة مجموعة شرائح M2 بتصميم مشابه لجهاز ماك بوك إير الحالي. لزيادة تحسين الأداء، قد يوفر ماك بوك إير الأكبر نظام تبريد نشط.

نظارة الواقع الافتراضي Reality Pro VR

من المحتمل أن تعلن شركة آبل عن أول سماعة رأس واقع افتراضي "Reality Pro"، والتي من المحتمل أن تكون أكثر سماعات الواقع الافتراضي قدرة في العالم. يمكن أن تصل هذه النظارات في وقت مبكر من يناير 2023 ويقال إنها مليئة بالميزات لتتمكن من منافسة النظارات الأخرى مثل نظارة Meta Quest Pro.

ماك برو مع نظام آبل سيليكون

ماك برو هو المنتج الوحيد الذي تحتاجه آبل للانتقال من إنتل إلى نظام آبل سيليكون الأساسي. يُقال أن شركة آبل ستطلق ماك برو مع نظام آبل سيليكون M2 إكستريم، والذي يُقال إنه يوفر وحدة معالجة مركزية ذات 40 نواة، ووحدة معالجة رسومات 128 نواة وذاكرة موحدة تصل إلى 256 جيجابايت، مما يجعله أقوى جهاز ماك صنعته آبل على الإطلاق.

آي ماك يعمل بنظام M3

من المحتمل أن تتخطى آبل جهاز آي ماك الذي يعمل بنظام M2، ومن المتوقع أن تقدم جهاز كمبيوتر آي ماك مكتبي متكامل يعمل بنظام آبل سيليكون M3. على الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة حول التصميم والجماليات، فمن المرجح أن يبدو مشابهاً لما هو موجود حالياً في آي ماك M1، ومن المحتمل أن يكون متوفراً بألوان متعددة.

هوم بود مع شاشة ودعم آبل تي في

يمكن أن يكون هوم بود القادم من آبل مستوحى من أمازون إيكو. ومن المحتمل أن يحتوي على شاشة عرض كبيرة مع إدخال باللمس، ويقال أيضاً أن به كاميرا ويب لتمكين ميزات مثل فيس تايم. علاوة على ذلك، قد يوفر الجيل التالي من هوم بود أيضاً مخرج HDMI مع اتصال على غرار آبل تي في.

هذا يجعل هوم بود القادم منتجاً متعدد الوظائف، وسيسمح للمستخدمين ببث الأفلام والعروض وحتى ممارسة الألعاب من خلال اشتراك آبل آركيد.

جهاز هوم بود من الجيل التالي