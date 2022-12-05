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تكنولوجيا وعلوم

بـ100 مليون دولار.. أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر

Lebanon 24
05-12-2022 | 02:00
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تخطط شركة أمازون لإعادة تشغيل إعلاناتها على منصة تويتر بنحو 100 مليون دولار سنوياً.
 
وأعلن مسؤول في الشركة أن "أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر بحوالي 100 مليون دولار سنوياً"، مضيفاً: "نحن في انتظار بعض التعديلات الأمنية لاستئناف إعلانات الشركة"، وفق ما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية.
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ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان ماسك أن شركة أبل "استأنفت بالكامل" إعلاناتها على تويتر، مؤكداً أن الشركة هي أكبر معلن لدى منصة التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن أمازون واحدة من العديد من الشركات التي سحبت الإعلانات من تويتر بعد استحواذ الملياردير الأميركي على المنصة.
المصدر: العربية
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