بينهم امرأة.. رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد نجاح مهمتهم

أعلن تلفزيون الصين المركزي أن 3 رواد فضاء صينيين هبطوا على الأرض أمس الأحد على متن كبسولة العودة لسفينة الفضاء "شنتشو-14"، ما ينهي مهمة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الصينية.



وكان رواد الفضاء الثلاثة، القائد تشن دونغ والرائدة ليو يانغ وزميلها تساي شيوي تشه، يشرفون على الفترة النهائية المحورية من تشييد محطة الفضاء، التي اكتملت في تشرين الثاني.

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وقال رواد الفضاء الثلاثة، في تسجيل صوتي أذاعه تلفزيون الصين المركزي، إنهم يشعرون أنهم بخير بعد الهبوط.



وأفاد التلفزيون بأن الكبسولة هبطت في موقع هبوط "دونغفنغ" في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين الساعة 8:09 مساء بالتوقيت المحلي (12:09 بتوقيت جرينتش).





وصل طاقم جديد من 3 رواد فضاء صينيين إلى المحطة على متن سفينة الفضاء "شنتشو-15" لتولي زمام الأمور.



وأعلن موظفون في وكالة الفضاء أن المهمة بأكملها، التي بدأت في الخامس من حزيران، نجحت "نجاحا تاما".



وقال تلفزيون الصين المركزي إن الموظفين في موقع الهبوط أخرجوا الطاقم البادي عليه الإنهاك واحدا تلو الآخر وبحلول الساعة التاسعة مساء كان ثلاثتهم قد خرجوا سالمين من الكبسولة.



ووصل طاقم جديد من 3 رواد فضاء صينيين إلى المحطة على متن سفينة الفضاء "شنتشو-15" يوم الأربعاء لتولي زمام الأمور مكانهم.



وتمثل المحطة إنجازا هائلا في برنامج الفضاء الصيني المأهول الذي بدأ قبل 3 عقود، واعتُمد لأول مرة عام 1992، وتشكل أيضا بداية إقامة صينية دائمة في الفضاء.



وبدأ تشييد المحطة في نيسان من العام الماضي بإطلاق أول وأضخم وحدة من وحداتها الثلاث، "تيانخه"، لتكون مقر إقامة رواد الفضاء الزائرين.