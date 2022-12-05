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تكنولوجيا وعلوم
البحرية البريطانية بصدد تصميم غواصة عسكرية مسيرة ضخمة
Lebanon 24
05-12-2022
|
08:00
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عقدت البحرية البريطانية اتفاقية قدرها 15.4 مليون جنيه إسترليني مع شركة Msubs بشأن توريد أول غواصة عسكرية مسيرة.
وستسلم الغواصة للبحرية البريطانية بعد عامين. والغاية منها حماية البنية التحتية الهامة ومراقبة أعماق البحر.
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وقد أطلق على المشروع Сetus، نسبة إلى وحش Кету البحري وفقا للأساطير الإغريقية والرومانية القديمة. وهي خطوة أولى على طريق تصميم الغواصة غير المأهولة التي ستعمل جنبا إلى جنب مع طواقم الغواصات المأهولة، بما فيها غواصات Astute النووية ومثيلاتها. ويمكن أن تنفذ الغواصات غير المأهولة مهامها بشكل مستقل.
وبمقدور Сetus أن تقطع مسافة حتى 1000 ميل بحري. كما بمقدورها الغطس إلى عمق يزيد عن عمق تسير فيه الغواصات البريطانية الكلاسيكية.
يذكرأن طول الغواصة المسيرة 12 مترا، قطرها 2.2 متر، ووزنها 17 طنا.
وتحمل الغواصة حاوية يمكن نقلها إلى أي موقع على الكرة الأرضية. وجاء في بيان نشرته البحرية البريطانية أن Сetus ستكون أكثر الغواصات غير المأهولة تعقيدا في أوروبا وأكبرها حجما.
المصدر:
روسيا اليوم
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