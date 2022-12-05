بسبب دعوة ترامب... إيلون ماسك: الدستور أكبر من أي رئيس

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رفض الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة "تويتر"، دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى تعليق القوانين الدستورية على خلفية نشر "ملفات تويتر"، التي زعمت بوجود "قمع لحرية التعبير" خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2020.وردّ ماسك عبر "تويتر"، على مقال نشرته محطة "فوكس نيوز" عن تصريحات ترامب، قائلاً إن "الدستور أكبر من أي رئيس. نهاية القصة".والسبت، جدّد الرئيس الأميركي السابق مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2020، مستشهداً بنظريات مؤامرة شاركت فيها "شركات التكنولوجيا الكبرى والحزب الديمقراطي"، مطالباً بـ"تعليق الدستور".وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "مع الكشف عن خداع كبير وواسع النطاق، من خلال العمل عن كثب مع شركات تكنولوجيا كبرى والحزب الديمقراطي، هل تُلغى نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ونعلن الفائز الحقيقي أم سيكون هناك انتخابات جديدة؟".وتابع: "عملية احتيال واسعة من هذا النوع، تسمح بإنهاء جميع القواعد والأنظمة والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور. لن يتم التغاضي عن انتخابات كاذبة ومزورة!"، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس".