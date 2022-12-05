وسط حال من الخوف... "أمازون" تستعد لتسريح 20 ألف موظف

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توقع تقرير حديث أن تفصل شركة "أمازون" الأميركية 20 ألف موظف، خلال الأشهر المقبلة، بينهم عمال في مراكز تجميع المنتجات وموظفون بالفرق التقنية ومديرون تنفيذيون.كانت تقارير سابقة أشارت إلى اتجاه الشركة لتسريح 10 آلاف موظف في أسوأ الأحوال.ونقل التقرير، الذي نشره موقع "كمبيوتر وورلد" عن مصادر مطلعة، قولها إن الإقالات ستشمل مختلف المستويات الإدارية بالشركة.وأوضح التقرير أن الشركة طالبت المديرين بإعداد تقارير عن الأداء الفعلي للموظفين، كجزء من خطة الإقالات التي تستهدف نحو 6% من موظفي القطاعات الإدارية، و1.3% من إجمالي الموظفين والبالغ عددهم 1.5 مليون بمن فيهم عمال مراكز التوزيع الدولية والعمال بنظام الساعة.وأشار التقرير إلى أن الشركة أبلغت الموظفين بأنها ستمهلهم 24 ساعة قبل إقالتهم، وحصولهم على تعويضات مالية، بحسب عقودهم، ما تسبب في شيوع حالة من الخوف بين الموظفين بالتزامن مع انتشار أخبار التسريح في وسائل الإعلام.وأرجع التقرير هذه الخطوة إلى سياسة التوظيف المبالغ فيه، والتي اتبعتها "أمازون" خلال جائحة كورونا، ما جعلها في حاجة ماسة إلى خفض نفقاتها بالتزامن مع تراجع العوائد.وعلقت الشركة على التقرير بقولها على لسان المتحدث باسمها إنه لم يتم تحديد العدد النهائي للمستغنى عنهم، موضحاً أن كل مدير سيكون مسؤولاً عن إطلاع فريقه على القرارات النهائية بشأن الإقالات عند الانتهاء من اتخاذها.