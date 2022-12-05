16
o
بيروت
17
o
طرابلس
3
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
وسط حال من الخوف... "أمازون" تستعد لتسريح 20 ألف موظف
Lebanon 24
05-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع تقرير حديث أن تفصل شركة "أمازون" الأميركية 20 ألف موظف، خلال الأشهر المقبلة، بينهم عمال في مراكز تجميع المنتجات وموظفون بالفرق التقنية ومديرون تنفيذيون.
كانت تقارير سابقة أشارت إلى اتجاه الشركة لتسريح 10 آلاف موظف في أسوأ الأحوال.
Advertisement
ونقل التقرير، الذي نشره موقع "كمبيوتر وورلد" عن مصادر مطلعة، قولها إن الإقالات ستشمل مختلف المستويات الإدارية بالشركة.
وأوضح التقرير أن الشركة طالبت المديرين بإعداد تقارير عن الأداء الفعلي للموظفين، كجزء من خطة الإقالات التي تستهدف نحو 6% من موظفي القطاعات الإدارية، و1.3% من إجمالي الموظفين والبالغ عددهم 1.5 مليون بمن فيهم عمال مراكز التوزيع الدولية والعمال بنظام الساعة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة أبلغت الموظفين بأنها ستمهلهم 24 ساعة قبل إقالتهم، وحصولهم على تعويضات مالية، بحسب عقودهم، ما تسبب في شيوع حالة من الخوف بين الموظفين بالتزامن مع انتشار أخبار التسريح في وسائل الإعلام.
وأرجع التقرير هذه الخطوة إلى سياسة التوظيف المبالغ فيه، والتي اتبعتها "أمازون" خلال جائحة كورونا، ما جعلها في حاجة ماسة إلى خفض نفقاتها بالتزامن مع تراجع العوائد.
وعلقت الشركة على التقرير بقولها على لسان المتحدث باسمها إنه لم يتم تحديد العدد النهائي للمستغنى عنهم، موضحاً أن كل مدير سيكون مسؤولاً عن إطلاع فريقه على القرارات النهائية بشأن الإقالات عند الانتهاء من اتخاذها.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
07:57 | 2022-12-05
05/12/2022 07:57:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
07:00 | 2022-12-05
05/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
13:26 | 2022-12-05
05/12/2022 01:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
04:30 | 2022-12-05
05/12/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
09:47 | 2022-12-05
05/12/2022 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-12-05
تحديث أندرويد الجديد.. هكذا يسمح لك بمشاركة مفاتيح السيارة رقمياً
11:00 | 2022-12-05
بسبب دعوة ترامب... إيلون ماسك: الدستور أكبر من أي رئيس
08:00 | 2022-12-05
البحرية البريطانية بصدد تصميم غواصة عسكرية مسيرة ضخمة
08:00 | 2022-12-05
بينهم امرأة.. رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد نجاح مهمتهم
05:00 | 2022-12-05
"آبل" تسرع خططها لنقل تصنيع منتجاتها خارج الصين
02:00 | 2022-12-05
بـ100 مليون دولار.. أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
06/12/2022 05:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
06/12/2022 05:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
06/12/2022 05:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact