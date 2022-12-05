تحديث أندرويد الجديد.. هكذا يسمح لك بمشاركة مفاتيح السيارة رقمياً

أصبح من المعتاد أن تصدر غوغل مجموعة من الميزات قبل موسم العطلات في كانون الأول.

وبدأت الشركة هذا الاتجاه منذ عامين، بعد أن طرحت مجموعة من الميزات لعدد قليل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 11.

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وبعد مرور عام ، في كانون الأول 2021، أصدرت غوغل تحديثاً مشابهاً عشية العطلة قدم مجموعة من الميزات لتحديد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ومن بين الميزات التي تم إدخالها في عطلة كانون الأول 2021 إلى أندرويد، تضمنت شيئاً يسمى "Family Bell"، وهي ميزة تهدف إلى مساعدة العائلات على تتبع جداولها اليومية، و "عنصر واجهة مستخدم للناس والحيوانات الأليفة" جديد لصور غوغل.

وأضاف تحديث العام الماضي خياراً جديداً يسمى "إحياء الذكريات الاحتفالية" على صور غوغل، إلى جانب ميزة Android Auto الجديدة التي سمحت للمستخدمين بإرسال ردود سريعة على الرسائل النصية.

ومع ذلك، فإن أهم الميزات كان خيار تحويل الهاتف إلى مفتاح سيارة. ولسوء الحظ، اقتصرت هذه الميزة على عدد قليل من سيارات BMW، وعملت فقط مع عدد قليل من أجهزة سامسونغ غالاكسي وغوغل بيكسل المتطورة.

ومن غير الأكيد تماماً ما إذا كانت غوغل تنوي إصدار تحديث عطلة لنظام أندرويد في عام 2022، فقد نشرت الشركة في 1 كانون الأول 2021 مشاركة مدونة تؤكد أنها ستطرح بالفعل تحديث العطلة 2022 لهواتف أندرويد، ولكنها لم تنشر حتى الآن شيئاً من هذا القبيل.

أهم الميزات في تحديث العطلات 2022 لأجهزة أندرويد

كانت إحدى إضافات الميزات الحديثة في صور غوغل هي إضافة الأنماط إلى محرر الصور المجمعة المدمج في صور غوغل.

ويضيف تحديث العطلات لعام 2022 من غوغل مجموعة من الأنماط الإضافية التي صممها فنانان جديدان - مما يمنح المستخدمين المزيد من أنماط الصور المجمعة للاختيار من بينها. ويؤكد منشور المدونة أن غوغل قد أضافت أيضاً رمزاً تعبيرياً جديداً إلى Emoji Kitchen.

وبالنسبة لمستخدمي أندرويد الذين يقرؤون الكثير على هواتفهم، يقدم تحديث العطلات أيضاً خيار وضع القراءة الجديد مع العديد من الخيارات القابلة للتخصيص. إلى جانب التلاعب بإعدادات التباين ونوع الخط وحجم الخط، تضيف الميزة أيضاً وظيفة تحويل النص إلى كلام مع التحكم في السرعة. ميزة أخرى رائعة تتمثل في القدرة على إرسال المحتوى من هاتفك إلى تلفزيون متوافق بنقرة واحدة.

وتعمل غوغل أيضاً على تحديث ميزة مفتاح السيارة الرقمي التي قدمتها في عام 2021. وفي حين أن تحديث العام الماضي سمح للمستخدمين بقفل وفتح وبدء تشغيل السيارة باستخدام هاتف أندرويد، فإن التحديث الجديد سيمنح المستخدمين خيار مشاركة مفتاح السيارة الرقمي الخاص بهم مع العائلة والأصدقاء.

ويتضمن التحديث أيضاً ميزات جديدة لـ Google Wear. وتتضمن الإضافات الجديدة للميزات إلى نظام تشغيل الساعة الذكية من غوغل القدرة على الوصول بسرعة إلى جهة اتصال مفضلة مباشرة من الساعة، والقدرة على عرض توقيت شروق الشمس وغروبها. بالإضافة إلى ذلك، أضافت غوغل ميزات جديدة إلى Google Keep على WearOS لتحسين مظهر المهام والملاحظات على الساعات الذكية، بحسب موقع سلاش غير.