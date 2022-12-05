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تكنولوجيا وعلوم

"فيراري" تزلزل حلبة "SUV" بسيارة خارقة جديدة

Lebanon 24
05-12-2022 | 23:00
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أعلنت شركة فيراري عن دخول حلبة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV بموديل جديد يحمل اسم Purosangue.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تأتي بطول 4.97 م، ووزن فارغ 2.033 كمغ، فضلاً عن التصميم مفتول العضلات على غطاء حيز المحرك ومبيت العجلات قياس 22 بوصة في الأمام و23 بوصة في الخلف، والسقف المائل للخلف على غرار موديلات الكوبيه الجذابة.
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وتتمتع السيارة الجديدة بقاعدة عجلات بطول 3018 ملم، وهو ما يؤهلها لاستيعاب أمتعة في حيز الحمولة الذي تبلغ سعته 473 لتراً، وتعتمد فيراري لأول مرة في تاريخها على أبواب متقابلة.
ويزأر بداخل سيارة فيراري الجديدة محرك مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V بقوة 725 حصاناً/716 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يجعل السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 3.3 ثانية.
 
ومن المقرر طرح السيارة في الأسواق بسعر يبدأ من 362 ألف يورو.
 
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