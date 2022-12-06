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تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من برمجيات ضارة تسرق بيانات "فيسبوك" على أجهزة أندرويد!

Lebanon 24
06-12-2022 | 02:00
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حذّرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية والإنترنت من برمجيات ضارة تنتشر عبر تطبيقات أجهزة أندرويد، ويمكن استغلالها لسرقة بيانات حسابات "فيسبوك" على تلك الأجهزة.

وتبعا لخبراء أمن المعلومات في شركة Zimperium، فإن "بعض البرمجيات الضارة التي أطلق عليها اسم Schoolyard Bully، كانت تنتشر في عدد من تطبيقات أجهزة أندرويد المخصصة للقراءة والتعليم والتي طرحت منذ عام 2018، وبالرغم من إزالة هذه التطبيقات من متجر Google Play، إلا أنه لا يزال من الممكن تحميلها من متاجر التطبيقات الإلكترونية غير الرسمية".
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ونوهت تقارير Zimperium إلى "أن البرمجيات الضارة اكتشفت على أجهزة 300 ألف شخص في عدة دول، وكونها مرتبطة بعدد من التطبيقات فمن المحتمل أن تكون قد أصابت عددا أكبر من الأجهزة".


وأشار الخبراء إلى "أن برمجيات Schoolyard Bully تنتمي لفئة برمجيات حصان طروادة الخبيثة، ومن خلالها يمكن حقن برمجيات JavaScript في بيانات تطبيقات فيسبوك على أجهزة أندرويد، والوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، وتسريب هذه البيانات إلى خوادم خاصة بقراصنة الإنترنت".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "البرمجيات المذكورة انتشرت في معظم الأحيان عبر التطبيقات التي أصدرت باللغة الفيتنامية، وتم رصدها في تطبيقات أخرى توفرت في 70 دولة حول العالم".
المصدر: روسيا اليوم
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